RHC Eindhoven zoekt verhalen achter de foto's: Jongste hotelhouder van De Arend in Budel

Hotelhouder van De Arend

Allereerst de foto van deze week. Hotelhouder in Budel is de jongste van Nederland, schreef Frans van Mierlo bij deze foto die in de Volkskrant verscheen. Het gaat over hotel De Arend maar wie weet wie er op de foto staat? Meer foto’s staan op fotowerkplaats-rhce.nl en onder dit verhaal.

Volledig scherm Ingebruikname nieuwe gemeentehuis Eersel © Frans van Mierlo

Verhuizing in Eersel

En dan de foto van vorige week. Geruisloos wilde het gemeentebestuur in maart 1957 verhuizen naar het nieuwe gemeentehuis aan de Markt. Maar de bewoners aan dat dorpsplein lieten zich geen feestje door de neus boren en kwamen in protest. Het resultaat was een onverwachts dorpsfeest tot in de late uurtjes, zo schreef dagblad de Tijd de volgende dag.

Het was een gewone maandag in maart toen de verhuiswagens voorreden bij de Mariakapel aan de Markt. Het nieuwe gemeentehuis aan dezelfde Markt was gereed en kon dus betrokken worden door het gemeentebestuur. Enkele bewoners herinnerde de burgemeester er echter aan dat een verhuizing in de Kempen door de buurt en op versierde huifkarren dient te geschieden. Omdat de archieven al verplaatst waren, kwamen bewoners en burgemeester tot een compromis. Niet de inboedel maar de ambtenaren en het bestuur zelf zouden per huifkar naar hun nieuwe werklocatie worden gebracht.

Drinkgelag

En zo arriveerden er alsnog drie huifkarren inclusief harmonicaspeler op de Markt. Een voor het college, een voor de ambtenaren en een voor het buurtcomité. Leden van het vrouwengilde vergezelde de stoet die, om het feest te rekken, een rondtocht door het dorp maakte. Bij ieder café werd halt gehouden voor een brandewijntje met suiker. Eenmaal aangekomen op het gemeentehuis was de stemming inmiddels dermate goed dat men besloot het feest ook in de avond door te trekken. De bakker leverde broodjes, de slagers vlees en de lokale sigarenfabrikant voorzag in rookwaar. Het was nog lang onrustig aan de Markt.

Met het vertrek van het gemeentebestuur uit de kapel kon een eeuwenoud onrecht worden hersteld. In 1926, was er immers een verbod op de uitoefening van de katholieke eredienst opgelegd. Dit gebeurde tijdens het beleg van ‘s-Hertogenbosch door stadhouder Frederik Hendrik van Oranje en gold ook in Eersel. De Mariakapel werd daarom ingenomen door het gemeentebestuur dat er tot 1957 bleef zitten. De beperkte ruimte in de kapel noopte het gemeentebestuur om de raadsvergaderingen in een café te organiseren.

Processie

De Mariakapel werd na het vertrek van de gemeente gerestaureerd en op Tweede Pinksterdag 1958 na een grootse processie opnieuw ingezegend door de bisschop van Den Bosch.

Volledig scherm Jongste hoteleigenaar in Budel van hotel De Arend © Frans van Mierlo

