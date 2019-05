RHC Eindhoven zoekt verhalen achter de foto's: Kampioen Bergmans won in Valkenswaard

Wielrenner Bergmans

Allereerst de foto van deze week. Kampioen Bergmans in Valkenswaard, schreef Frans van Mierlo bij deze foto. Gaat het hier om Toni (of Tonny) Bergmans uit Aalst die in 1955 de Ronde van Valkenswaard won? Wie heeft nog verhalen over deze wielrenner of stond langs de kant tijdens de wedstrijd? Laat het ons weten. Meer foto’s staan op fotowerkplaats-rhce.nl en onder dit verhaal.

Volledig scherm Jongste hoteleigenaar in Budel van hotel De Arend © Frans van Mierlo

Hotelbaas en caravanverkoper

En dan de foto van vorige week. Veel reacties van lezers die Alfred Sprankenis herkenden. Het was een artikel over een zekere Amy Werners uit Amsterdam dat de Budelse Sprankenis in de jaren zestig naar de telefoon deed grijpen. De 24-jarige Werners werd in de Volkskrant van 9 december 1964 opgevoerd als de jongste hoteleigenaar van Nederland maar daar wilde Sprankenis wel even bezwaar tegen aantekenen. Met 21 jaar was hij immers al twee jaar de hotelhouder van De Arend in Budel. De Volkskrant herstelde de fout begin 1965 met een bescheiden artikeltje waarin Sprankenis mocht vertellen dat zijn hotel vooral populair was bij Duitse militairen van de nabijgelegen legerplaats. Die dronken er biertjes van 45 cent aan de bar en brachten hun geliefden en schoonouders er onder in de 15 hotelkamers van De Arend.

Rechter

Omdat de minimum leeftijd voor een hotelhouder destijds wettelijk was vastgesteld op 21 jaar, moest Sprankenis door de arrondissementsrechtbank volwassen worden verklaard. Terwijl zijn vader hem in het artikel met lof overstelpt, blijft zoonlief er volgens de journalist wat onverschillig onder. Hij merkt enkel even op dat het leven van een hotelhouder ook niet alles is. Iedere ochtend om 6 uur op en doorwerken tot middernacht. Wel ontsprong Sprankenis dankzij het hotel de dienstplicht. Omdat anders het gezin brodeloos zou zijn.

Wat betreft de handelsgeest zat het wel goed bij Sprankenis. In 1973 gooit de Bulander het over een hele andere boeg en begint met het bouwen van caravans onder de naam Chateau. Eerst op kleine schaal maar later in een grote fabriek in Hamont-Achel net over de grens. Zo'n tweeduizend per jaar rollen er van de band tot het bedrijf begin jaren negentig wordt verkocht. De caravans hebben tot op de dag van vandaag een trouwe groep fans. Zo is er zelfs de Chateaugroep Caravan Klub. Vier keer per jaar verschijnt het clubblad “De Chateause”.

Carnavalshit

Hotel De Arend bestaat overigens niet meer. Het uit 1891 daterende hotel werd begin 1990 gesloopt. Sprankenis liet zich later overigens nog van een hele andere kant zien. Namens carnavalsvereniging Buulder Buk schreef hij twee carnavalshitjes met ‘T “Sex”Tet Van De Kluus. Een vinyl-single met ‘We Laoten De Kluus In Achel’ en op de b-kant ‘‘N Schoemend Pilske’

Volledig scherm Wielrenwedstrijd in Valkenswaard © Frans van Mierlo

Volledig scherm Wielrenwedstrijd in Valkenswaard © Frans van Mierlo

Volledig scherm Wielrenwedstrijd in Valkenswaard © Frans van Mierlo

Volledig scherm Wielrenwedstrijd in Valkenswaard © Frans van Mierlo

Volledig scherm Wielrenwedstrijd in Valkenswaard © Frans van Mierlo

Volledig scherm Wielrenwedstrijd in Valkenswaard © Frans van Mierlo

Volledig scherm Wielrenwedstrijd in Valkenswaard © Frans van Mierlo