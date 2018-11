RHC Eindhoven zoekt verhalen achter de foto's: Kapdemonstratie in de schouwburg

Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de foto’s. Weet u meer over de foto? Meld het via foto@rhc-eindhoven.nl .

Kapdemonstratie

Allereerst de nieuwe foto. Een kapdemonstratie in de Philips Schouwburg georganiseerd door L’Oréal. Een volle zaal publiek dat ademloos kijkt naar de dames die op het podium geknipt worden. Wie weet er meer over deze foto's en de dames die meededen? Meer foto’s staan op fotowerkplaats-rhce.nl.

Volledig scherm De opening van de Nieuwstraat in 1959 in Eindhoven © Frans van Mierlo

Nieuwstraat

En dan de foto van vorige week. Met een stormram wordt de Eindhovense Nieuwstraat in 1959 heropend. Een ludieke openingshandeling waarbij, zo mag aangenomen worden, het Eindhovense college met een boomstam door het houten hek denderde. De man met de ambtsketting is toenmalig burgemeester Charles van Rooy die aan zijn laatste maanden als burgervader van Eindhoven bezig was. De KVP-bestuurder zou later dat jaar minister van Sociale Zaken in het kabinet De Quay worden. Geen succes want hij weet het op die plek slechts twee jaar vol te houden.

Verwoest

De heropening van de Nieuwstraat gebeurde vijftien jaar na het dramatische bombardement op 19 september 1944. Een bombardement waarbij grote gaten geslagen werden in de winkelstraat. Jos Coppen was destijds een jaar of acht en woonde in de Nieuwstraat op nummer 8. Boven de banketbakkerij van zijn vader. ,,Wij waren al geëvacueerd toen de brandbommen vielen. Onze bakkerij werd volledig verwoest en het duurde nog tot halverwege de jaren vijftig voor we terug konden keren.”

De nieuwe Nieuwstraat was een stuk breder, zo weet Coppen nog. ,,Voor het bombardement was het eigenlijk maar een smal straatje maar doordat de gevels verder naar achteren werden geplaatst, werd het echt een winkelstraat. Met onder andere drie tabakszaken, een groenteboer, Automatiek Marks en Wielinga bedrijfskleding.”

Quote De Nieuwstraat was eigenlijk maar een smal straatje Jos Coppen, Oud-bewoner

Niet alleen het pand van de familie Coppen werd verwoest bij het bombardement in 1944. De bommen sloegen grote gaten in de hele straat. Een dramatisch verhaal is dat van het echtpaar verheugen dat een banketbakkerij annex lunchroom op de Demer had. Hun pand ging verloren bij het bombardement op 6 december 1942 waarna ze besloten een nieuwe zaak te laten bouwen op de hoek van de Vestdijk met de Nieuwstraat. Een jaar na de heropening vielen de bommen echter opnieuw en werd ook hun tweede pand volledig verwoest.

