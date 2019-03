RHC Eindhoven zoekt verhalen achter de foto's: Meisjesschool Pius X in Stratum

EINDHOVEN - Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de foto’s. Weet u meer over de foto? Meld het via foto@rhc-eindhoven.nl.

Meisjesschool Pius X in Eindhoven, vermoedelijk aan de Kardinaal de Jongweg. Foto's die Frans van Mierlo maakte in 1960. Maar wie staan er op de foto's en wie heeft nog bijzondere verhalen over deze school? Laat het ons weten. Ook als u weet waarom de foto's in 1960 gemaakt werden. Meer foto’s staan op fotowerkplaats-rhce.nl en onderaan dit verhaal.

En dan de foto van vorige week. Het was in de jaren zestig en zeventig blijkbaar een traditie. De PTT Harmonie trok op Koninginnedag jaarlijks langs Eindhovense ziekenhuizen en verzorgingstehuizen, weet lezer Rieny Peters uit Helmond nog. Op de foto's van vorige week herkende Peters zichzelf en de nodige oud-collega's. Van de harmonie maar ook van het postkantoor. Hij denkt dat de foto's op twee verschillende momenten genomen zijn. Die van de overhandiging van een nieuw vaandel op het landgoed Soeterbeek. Het woonhuis van Johannes Jacobus Smits van Oyen. Destijds burgemeester van Nuenen en beschermheer van de harmonie. ,,Ik weet nog dat de heer Smits van Oyen het vaandel destijds cadeau heeft gedaan.”

Glorieuxpark

Andere foto's zijn volgens Peters inderdaad genomen op het terrein van het Glorieuxpark in Eindhoven. Karin van Leeuwaarden was erbij die dag in 1967 al ziet ze zichzelf niet terug op de foto's. ,,Ik werkte op het postkantoor en we werden uitgenodigd om samen met de harmonie van het Stationsplein naar het Glorieuxpark te lopen. Het was prachtig weer, weet ik nog. En ze speelden het toen populaire ‘Puppet on a string’ (een nummer waarmee de Britse Sandie Shaw in 1967 het Eurovisiesongfestival won).”

Voor Van Leeuwaarden betekende de foto een weerzien met haar oud-collega's van de telegraafafdeling van de PTT. ,,Jammer dat ik me de namen van de meisjes niet goed meer kan herinneren.” Een mooie tijd weet de Eindhovense nog. ,,Want we hebben wat afgelachen bij het versturen van die telegrammen over de hele wereld. Dan vroegen we meteen even wat voor weer het elders was. Ik heb zelfs een keer een huwelijksaanzoek uit Marokko gekregen. Later heb ik ook nog op de telefooncentrale gewerkt. Meeluisteren met telefoongesprekken of volslagen vreemden van elkaar met elkaar verbinden. Ik was een van de jongste en misschien wel de ondeugendste van het stel.”

Derde klarinettist

Er zijn meer lezers die mensen herkennen op de foto's. Zo is het voor Joep van de Laar een weerzien met zijn in 2014 overleden vader Jan van de Laar. ,,Hij was chef-geldzaken op het postkantoor en zeer betrokken bij de harmonie.” Zelf toeterde Van de Laar ook een tijd vrolijk mee. ,,Als derde klarinettist maar niet zo lang hoor.”

