RHC Eindhoven zoekt verhalen achter de foto's: Met reisbureau FIT op vakantie

EINDHOVEN - Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de foto’s. Weet u meer over de foto? Meld het via foto@rhc-eindhoven.nl

Allereerst de nieuwe foto. De aankomst van bussen van reisbureau FIT in Eindhoven. Op 9 augustus maar welk jaar is onbekend. Wie kent het reisbureau nog. Heeft u er misschien gewerkt of een vakantie geboekt. Het ED is op zoek naar leuke anekdotes dus neem contact met ons op. Meer foto’s staan op fotowerkplaats-rhce.nl en onder dit verhaal.

De Blokkendoos in Nuenen

De foto van vorige week was voor Ineke Wilbrink een leuk weerzien met ‘haar’ kinderen. De inmiddels bijna 75-jarige Wilbrink was in 1964 de eerste juf van de Eerste Protestantse kleuterschool de Blokkendoos. Onderdeel van de Dominee Bakkerschool aan de Emmastraat in Nuenen die al in 1951 werd geopend. ,,Ik heb meteen de fotoboeken uit de kast gehaald en dan komen ook de herinneringen weer boven. Over Gerrit, de grootste jongen van de klas waar geen land mee te bezeilen was. Op een dag heb ik hem met zijn hoofd onder de kraan gehouden en daarna was het goed.”

Ook de vader die een volière bouwde voor in de klas is Wilbrink goed bijgebleven. ,,Ik vond het wel een leuk idee maar omdat de parkieten en leerlingen elkaar probeerden te overschreeuwen was het een enorm kabaal in de klas. De vader heeft ze toen geruild voor koolmeesjes maar ook dat was geen succes. De schoonmakers hadden zowel de volière als de voordeur opengezet. Weg waren de vogeltjes.”

Pakje Caballero per dag

Volgens oud-leerlinge Mariët Jonkhout zaten er vooral kinderen van import-Nuenenaren op de school. ,,Van ouders die naar deze regio waren verhuisd om voor Philips of DAF te werken.” Vooral de dagopening is de Nuenense bijgebleven. ,,Opstellen in rijen van twee voor de deur en op commando van het hoofd van de school mochten we klas voor klas naar binnen. Steevast begon de dag met lezen uit de bijbel en het zingen van psalmen”, vertelt Jonkhout. Van de leraren heeft ze vooral schoolhoofd Krassenburg onthouden. ,,Misschien wel omdat hij minimaal een pakje Caballero zonder filter per dag rookte en de rook over onze hoofden heen de klas inblies. Ik kan me die man ook niet anders voor de geest halen dan met een sigaret in zijn mond.”

Willemijn Van Werkum herkende haar broertje Dirk Jan op de foto. ,,Helaas is hij in 2015 overleden.” Zelf ging ze in de jaren zestig ook naar de Dominee Bakkerschool. ,,Mijn vader speelde er ieder jaar sinterklaas. Dat deed hij goed want ik heb hem al die jaren nooit herkend.”

Nog even terug naar de foto van twee weken geleden. In het verhaal over het treinongeluk bij station Geldrop wordt Nel Timmermans opgevoerd als ooggetuige. Mevrouw Timmermans verwoorde echter de herinneringen van Wil Schopenhouer.

