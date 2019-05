RHC Eindhoven zoekt verhalen achter de foto's: Ontploffingen in mei 1955

Ontploffingen in Eindhoven

Allereerst de foto van deze week. Ontploffing van leidingen in Eindhoven in 1955. Te zien zijn verschillende kraters in het wegdek bij onder andere de Ventoseflat en de Philips Schouwburg. Wie kent het verhaal achter deze ontploffingen of wie weet wie er op de foto staan? Laat het ons weten. Meer foto’s staan op fotowerkplaats-rhce.nl en onder dit verhaal.

Volledig scherm Saris aanhangwagenfabriek © Frans van Mierlo

Boekbinderij Van der Heijden

En dan de foto van vorige week. Veel reacties van lezers. Daarop te zien de aanhangwagenfabriek van Saris maar ook boekbinderij Van der Heijden in Hapert, zo weet Cees Goossens die er bijna veertig jaar werkte. Een boekbinderij die al in 1885 aan de Demer in Eindhoven werd opgericht door Wilhelmus Hubertus van der Heijden. De derde generatie van het familiebedrijf verhuisde in 1958 naar Hapert en deed veel meer dan boeken inbinden. Zo werden er onder andere staalboeken van textiel gemaakt. In 1992 ging Van der Heijden failliet maar vier jaar later werd er alsnog een doorstart gemaakt. Onder de naam Staalboek opereert het bedrijf tegenwoordig vanuit het plaatsje Vyskytná nad Jihlavou in Tsjechië. Met krap 700 inwoners en daarmee vergeleken is Hapert net een Metropool.

Grond voor een kwartje

Dat Van der Heijden en Saris zich begin jaren zestig in Hapert vestigden, had waarschijnlijk vooral te maken met de grondprijs. Zo kocht Saris er een hectare grond waarvoor het slechts 2.500 tot 5.000 gulden hoefde te betalen. De toenmalige burgemeester Van Woensel wilde meer werkgelegenheid in zijn dorp en verkocht de grond langs de Loonseweg voor een of twee kwartjes per vierkante meter. ter vergelijking: wie vandaag de dag op het nabijgelegen Kempisch Bedrijvenpark een hectare grond koopt, mag dik 1,6 miljoen euro aftikken.

Huis van de gemeente

Ook Jan Scholtens (87) uit Hapert werkte zijn halve leven bij Van der Heijden. Ik ben begonnen aan de Jan van Lieshoutstraat waar het bedrijf in eerste instantie naar toe verhuisde. Later nog naar de Hallenweg en uiteindelijk naar Hapert. Scholtens had het er naar zijn zin en dat werd alleen maar beter toen op een dag leerling-boekbinder Lies binnenwandelde. Onlangs vierde het stel hun 60-jarige bruiloft. ,,Ik was 15 toen ik er kwam werken en een jaar later hadden we verkering", vertelt zijn vrouw. ,,Een paar jaar later zijn we getrouwd en toen het bedrijf naar Hapert verhuisde, kregen van de gemeente daar een huis. Een getrouwde Hapertse moet thuis zijn bij de kinderen, zo was de algemene opvatting. Maar wij hebben nog een paar jaar gewacht met kinderen en ik ben gewoon blijven werken. in het dorp keken ze er raar van op maar ik heb er nooit spijt van gehad.”

Volledig scherm Ontploffingen in Eindhoven in 1955 © Frans van Mierlo

Volledig scherm Ontploffingen in Eindhoven in 1955 © Frans van Mierlo

Volledig scherm Ontploffingen in Eindhoven in 1955 © Frans van Mierlo

Volledig scherm Ontploffingen in Eindhoven in 1955 © Frans van Mierlo

Volledig scherm Ontploffingen in Eindhoven in 1955 © Frans van Mierlo

Volledig scherm Ontploffingen in Eindhoven in 1955 © Frans van Mierlo

Volledig scherm Ontploffingen in Eindhoven in 1955 © Frans van Mierlo