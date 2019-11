RHC Eindhoven zoekt verhalen achter de foto's: Sint kwam per vliegtuig naar Eindhoven in 1960

EINDHOVEN - Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de foto’s. Weet u meer over de foto? Meld het via foto@rhc-eindhoven.rhce.nl .

Allereerst de foto van deze week. Niet per boot maar met het vliegtuig kwam Sinterklaas in 1960 naar Eindhoven. Tenminste, dat maken we op uit deze foto's op het vliegveld. Wie was erbij destijds en heeft nog verhalen over die dag? Meer foto’s staan op fotowerkplaats-rhce.nl en onder dit verhaal.

Volledig scherm Ondergelopen fabriek in Geldrop © Frans van Mierlo

En dan de foto van vorige week. Tienduizend kilo garens en vrijwel alle machines van wollenstoffenfabriek Van den Heuvel in Geldrop stonden maandag 5 december 1960 onder water bij een overstroming van de Kleine Dommel bij de fabriek aan de Molenstraat. De Brabantse beek was buiten haar oevers getreden door een enorme watertoevoer uit België. Maar dat was niet het enige probleem. De overlast werd verergerd door een verzakte duiker waarmee de Kleine Dommel ter hoogte van Hulst onder het Eindhovensch Kanaal doorging.

Held van de dag

Dat niet heel Geldrop onder water stond, had het dorp te danken aan de oplettendheid van Harrie Snijkers. De elektricien was zondagnacht op weg van zijn lief naar zijn warme bed toen hij de verzakte duiker bij het kanaal zag en de politie waarschuwde. Het wassende water van de Kleine Dommel brokkelde de smalle dijk tussen het kanaal en de lager gelegen woonwijken al af en zonder de waarschuwing van Snijkers was de dijk volgens het waterschap ongetwijfeld bezweken.

Snijkers overleed in 2017 maar zijn lief van destijds, Pieta Snijkers, weet nog dat haar man heel wat moeite moest doen om het waterschap te overtuigen om te komen. ,,Thuis hadden we geen telefoon en dus heeft hij vanuit een café toen maar eerst het waterschap en toen de politie gebeld. Als bedankje kreeg hij van de burgemeester nog een platenspeler. Ach, hij vond het gewoon zijn plicht. Van al die aandacht moest hij eigenlijk niet zoveel hebben.”

Café vol water

Tiny van Engelen (70) uit Geldrop, destijds een jaar of twaalf, kan het zich het hoge water nog levendig herinneren. ,,Bij café Het Molentje liep het water door de voordeur naar binnen en via de achterdeur weer naar buiten. Normaal gesproken liepen werknemers van de fabrieken daar in de lunchpauze naar binnen voor een borrel maar er zal die dag weinig bier getapt zijn.”

Het zal volgens Van Engelen een vieze bende geweest zijn. ,,In die tijd waren veel rioleringen van woningen rechtstreeks aangesloten op de Kleine Dommel en ook het slachthuis en de textielfabrieken loosden er hun vuile water. In de zomer gingen wij er wel eens vissen met de kolenzeef en dan kregen we thuis op ons flikker omdat we een uur in de wind stonken. Datzelfde water stond nu in de huizen.”

Volledig scherm Sinterklaas komt in 1960 per vliegtuig aan in Eindhoven © Frans van Mierlo

