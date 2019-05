RHC Eindhoven zoekt verhalen achter de foto's: Tanken en vakantie boeken bij Sprengers in Heeze

Explosie

,,Het terugzien van de foto's heeft weer heel wat teweeggebracht in onze familie”, vertelt Dinie de Roy van Zuijdewijn (82) precies 64 jaar later. ,,Ik was destijds 17 en liep met mijn moeder, tante en neefje door de straat. Mijn jongste broertje Mario was pas een paar maanden oud en lag in de kinderwagen. De explosie was precies op de plek waar wij liepen want we werden letterlijk de lucht in geblazen. De kinderwagen lag zonder wielen in een portiek maar Mario was wonder boven wonder op een schaafwond na ongedeerd. Ik ben er na de explosie meteen naar toe gerend en net op het moment dat ik in de wagen keek, viel er nog een steen uit de lucht op mijn hoofd. Moet je nagaan hoe hoog die de lucht in is geblazen.”