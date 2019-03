RHC Eindhoven zoekt verhalen achter de foto's: Wie was de honderdjarige Harry van der Meeren uit Meerveldhoven?

Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de foto’s. Weet u meer over de foto? Meld het via mail .

Harry van der Meeren honderd

Allereerst de foto van deze week. Harry van der Meeren uit Meerveldhoven viert op 23 oktober 1955 zijn honderdste verjaardag. Bij klooster Mariaoord in Veldhoven zo te zien. Wie kan meer vertellen over de beste man? Meer foto’s staan op fotowerkplaats-rhce.nl en onder dit verhaal

Familie Corstiaans

Volledig scherm Corstiaans aan de Hoogstraat © Frans van Mierlo

En dan de foto van vorige week. Groot feest aan de Hoogstraat in Eindhoven. Bij de familie Corstiaans, zo schreef Frans van Mierlo bij de foto's. Maar wat is er precies te zien op de beelden? De tekst boven de ingang van Hoogstraat 149 biedt een aanknopingspunt. Hulde aan de Neomist is er te lezen. Een pasgewijd priester dus.

Vloek

Het pand aan de Hoogstraat bestaat nog steeds en heeft een bijzondere geschiedenis, zo blijkt. ,,In de jaren dertig stond er een boerderij die in 1938 werd gekocht door mijn opa Piet Wijnheimer”, vertelt Eindhovenaar Louis Buskens. ,,Het verhaal ging dat de vorige bewoner van de boerderij zich had opgehangen en in die tijd wilde niemand in zo'n huis wonen. Er zou een vloek op rusten werd geloofd en dus ging de prijs flink omlaag. Een buitenkansje voor mijn opa die de boerderij nagenoeg helemaal liet slopen. Alleen de twee zijgevels werden gespaard en verhoogd om ertussen twee woningen te kunnen bouwen. De gevels van de voormalige boerderij zijn tot op de dag van vandaag zichtbaar.”

Buskens groeide op in een van de twee woonhuizen en toen hij samen met zijn broer de panden erfde liet hij een woonhuis bouwen in de ruimte achtertuin. Daar woont Buskens tot op de dag van vandaag. ,,Van een vloek heb ik nooit iets gemerkt en geesten heb ik nooit gezien.” De naam Corstens doet wel een belletje rinkelen bij de inmiddels 70-jarige Buskens. ,,Een grote familie en ze huurden een van de twee pandjes aan de Hoogstraat. Ze hadden geloof ik een naaiatelier.” Een priester woonde er volgens hem niet. ,,Maar zover ik me kan herinneren zat er wel een in de familie.”

Neomist

Maar als de priester er niet woonde, waarom waren de feestelijkheden dan aan de Hoogstraat. Wellicht ging het hier om een goede gewoonte bij nieuw gewijde priesters. Het was in die tijd gebruikelijk dat een Neomist zijn eerste mis gaf in de stad of het dorp waar hij was opgegroeid. Op andere foto's is de eveneens aan de Hoogstraat gelegen St Lambertuskerk te zien. Wellicht was dit de plek waar de Neomist destijds zijn eerste mis leidde. En als de familie Corstiaans dan in dezelfde straat woonde, was de locatie voor het feest natuurlijk snel gevonden.

Volledig scherm Van der Meeren uit Meerveldhoven viert zijn 100ste verjaardag © Frans van Mierlo

