RHC zoekt verhaal achter de foto: Stempelen bij het rijdend postkantoor

Volledig scherm Een massa mensen heeft zich verzameld bij de Antonius van Paduakerk, beter bekend als de Fellenoordkerk aan de Boschdijk. © Frans van Mierlo

En dan de foto van vorige week

Een radio-uitzending van de Vara aan de Bosdijk in Eindhoven, zo schrijft Frans van Mierlo op het zakje met negatieven. Met daarbij het jaartal: 1956. Genoeg volk op de been maar erg veel indruk heeft het waarschijnlijk niet gemaakt. Op de oproep vorige week in deze rubriek kwamen geen reacties. Maar wat is er dan wel te zien. Duidelijk is wel dat Bosdijk de Boschdijk moet zijn want de kerk op de achtergrond is de Antonius van Paduakerk, in de volksmond bekend als de Fellenoordkerk. Tussen 1907 en 1909 gebouwd voor de druk bevolkte wijk die Fellenoord destijds nog was. Bij het complex van de rooms-katholieke parochiekerk hoorde ook een pastorie en de Joannes Berchmansschool.

Bij het bombardement op Eindhoven van 19 september 1944 raakte de kerk zwaar beschadigd. Het gebouw kon echter hersteld worden en werd in 1949 weer ingewijd. Toen een groot deel van de woningen in Fellenoord gesloopt werden voor de aanleg van nieuwe wegen richting Woensel, werd de kerk echter alsnog overbodig. In 1973 werd de kerk daarom afgebroken. De toren bleef nog een tijdje staan om in februari 1974 met het nodige dynamiet geveld te worden.

Volledig scherm © Frans van Mierlo

De heiligbeelden uit de kerk hebben na de sluiting van de Fellenoordkerk een nieuwe bestemming gekregen. Bijzonder is het verhaal over een eikenhouten Mariabeeld. Niet zozeer de bestemming maar de herkomst. Het beeld werd in 1850 namelijk drijvend in de Dommel gevonden. Door een molenaarsknecht van de Woenselse watermolen, zo gaat het verhaal. In 1934 werd het geschonken aan de parochie Antonius van Paduakerk die er een paar jaar later zelfs een speciale Mariakapel voor liet bouwen. Na de sluiting van de kerk verhuisde het beeld eerst naar de St. Pauluskerk en later nog naar het Kerkwijkcentrum St.Paulus. Net als de Fellenoordkerk aan de Boschdijk.