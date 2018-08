RHC zoekt verhalen achter de foto's: Bikini's van Tweka in Geldrop

EINDHOVEN - De Eindhovense fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven. Foto’s waarbij het verhaal erachter vaak ontbreekt. Het ED roept hiervoor de hulp van lezers in. Weet u meer over de foto, laat het weten via fotowerkplaats-rhce.nl of via mail .

Mode van Tweka

De Tweka textielfabriek. Beroemd om de bikini’s en in de jaren zestig een belangrijke werkgever in Geldrop. Wie heeft er gewerkt of stond model voor de mode van Tweka? Ook andere bijzondere herinneringen aan dit bedrijf zijn welkom. Meer foto's staan op de website fotowerkplaats-rhce.nl

Volledig scherm De Tweka Fabriek in Geldrop © Frans van Mierlo

Speeltuin Bonifaciuspark

En dan de foto van vorige week. Een stralend meisje op een zomerse dag in het Sint Bonifaciuspark in Eindhoven. Zo te zien met een kinderwagen waarin haar kleine broertje of zusje ligt? Wie zal het zeggen want geen lezer die wist te vertellen wie het meisje is. Ze was zeker niet de enige die in de zomer van 1959 verkoeling zocht in het park in de Eindhovense wijk Stratum. Want behalve een groene weide vol speeltoestellen kon er ook gezwommen worden in het zwembadje. Het ‘blauwe badje’ of ‘pierenbadje’ zoals het in de volksmond werd genoemd.

Volledig scherm Speeltuin in het Bonifaciuspark in Eindhoven. © Frans van Mierlo

Op de andere foto’s van Frans van Mierlo krioelt het van de spelende kinderen. Wie weet hangt ook oud-burgemeester Rob van Gijzel aan een van de klimrekken. Hij was destijds een jaar of vijf en, zo zou hij later vertellen, kind aan huis in het park. Het was dan ook Van Gijzel die een paar jaar geleden een warm pleidooi hield om het verloederde parkje met zwembad in ere te herstellen.

Rotte eieren

Dat gebeurde daadwerkelijk in 2016. Een zwembad met water tot de knieën keerde om veiligheidsredenen niet terug maar de gemeente plaatste wel verschillende waterspeeltoestellen. Helemaal soepel ging dat niet. In eerste instantie sloot de gemeente de toestellen aan op het grondwater. Omdat dit sterk ijzerhoudend was, stonk het in de badje al snel naar rotte eieren. Een jaar later werden de toestellen daarom alsnog aangesloten op de waterleiding.

Volledig scherm Speetuin in het Bonifaciuspark in Eindhoven. © Frans van Mierlo

Veel lezers hebben warme herinneringen aan de speeltuin met het badje. Niet alleen aan de zomers maar ook aan de winters waarin er geschaatst kon worden op de vijvers van het park. Toezicht was er altijd want ook de Stratumse politiepost stond sinds 1958 in een houten gebouwtje op de hoek Sint Bonifaciuslaan met de Lidwinastraat.

Gashouder