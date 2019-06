RHC zoekt verhalen achter de foto's: Rondleiding bij Campina in Eindhoven

EINDHOVEN - Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de foto’s. Weet u meer over de foto? Meld het via foto@rhc-eindhoven.nl

Rondleiding Campina

Allereerst de nieuwe foto. Een rondleiding bij Campina in Eindhoven in 1970. Wie weet nog wat de reden was van deze bijeenkomst en wie waren er bij die dag? Ook andere anekdotes zijn welkom. Meer foto’s staan op fotowerkplaats-rhce.nl en onder dit verhaal.

Volledig scherm Medewerker van houthandel Habraken in Valkenswaard © Frans van Mierlo

Houthandel Habraken

Een houthandel, antiekzaak en bouwonderneming. Frans Habraken een drukke ondernemer noemen is nog een understatement. ,,Altijd bezig want het kon altijd beter”, zo weet zoon Frank nog van zijn vader die een paar jaar geleden overleed. ,,Geen gezinsman want werk was alles voor mijn vader en die betrokkenheid verwachtte hij ook van ons. Op mijn twaalfde draaide ik mee in het bedrijf, net als mijn broer. Vroeg in de ochtend naar het toenmalige station Valkenswaard waar het hout per trein werd aangevoerd. Een opvoeding met harde hard maar daar zijn we niet slechter van geworden”, vindt Frank. ,,Het was meet af aan ook duidelijk dat wij het bedrijf zouden overnemen. En dat is dus ook gebeurd.”

Tropisch hardhout

Habraken importeerde in de beginjaren vooral uit België. Later verschoof de focus naar hout uit Brazilië, Afrika en Maleisië. Frank: ,,Ik denk dat hij de eerste was die Meranti importeerde. Tropisch hardhout uit Azië dat later op grote schaal werd gebruikt voor bijvoorbeeld kozijnen. Dat tekende wel mijn vader. Altijd bezig om te vernieuwen en zijn bedrijf uit te bouwen.” Over de reizen die zijn vader maakte, kent Frank overigens nauwelijks verhalen. ,,Maar hij maakte er ook geen toeristische tripjes van. Vergelijk het met Aziaten die tegenwoordig in tien dagen heel Europa willen zien. Dat deed mijn vader destijds al andersom.”

Henny Loverbos leerde Frans Habraken in de jaren tachtig kennen toen hij als medewerker relatiebeheer werkte bij de ABN Bank aan de Wal in Eindhoven. ,,Als meneer Habraken belde werd iedereen een beetje zenuwachtig”, vertelt hij bijna veertig jaar later. ,,Hij stond bekend als uitermate kritisch en dat vonden sommige collega's wel eens lastig. Ik weet nog dat hij toen al zei dat banken veel te veel geld verdienden, wat dat betreft was hij zijn tijd vooruit. Persoonlijk heb ik hele warme herinneringen aan hem. Ja hij was uitgesproken en lette op de kleintjes maar afspraak was afspraak.”

Man van stand

Een handelaar in hout maar bij bezoekjes aan de bank altijd straks in het pak, zo vertelt Loverbos. ,,Een man van stand, mag je wel zeggen. Ik was dan ook buitengewoon vereerd toen ik na verloop van tijd Frans mocht zeggen. Een groter compliment was voor mij niet denkbaar.”

