RHC zoekt verhalen achter de foto's: Wie vroeg wie ten dans bij Gerard Need?

Een schoolgala in zaal Cintha van dansschool Gerard Need in Eindhoven. Het is oktober 1965 als jongens en meisjes van vermoedelijk het Gemeentelijk Lyceum in Eindhoven elkaar ten dans vragen. Wie was erbij en wie danste met wie destijds? We horen het graag. Meer foto’s staan op fotowerkplaats-rhce.nl en onder dit verhaal

Volledig scherm Sinterklaas komt in 1960 per vliegtuig aan in Eindhoven © Frans van Mierlo

Dan de foto van vorige week. Sinterklaas gaat in ieder geval met zijn tijd mee, concludeerde de journalist van het Eindhovens Dagblad in 1960. Sinterklaas kwam dat jaar niet per stoomboot maar met een straaljager naar Eindhoven. De goedheiligman arriveerde op woensdag 30 november op Vliegbasis Eindhoven. In vol ornaat en met zijn staf stapte hij uit de Lockheed T-33, een trainingsvliegtuig van de Luchtmacht. Plek voor Zwarte Pieten was er in de straaljager niet.

De Neus

Sinterklaas bestuurde die straaljager gewoon zelf, weet Christiaan Vree uit Heerlen. ,,Aan zijn grote neus herken ik mijn oom Gerrit Notenboom, destijds kapitein bij de Luchtmacht. Volgens Vree diende Notenboom daar al in de oorlogsjaren maar over wat hij destijds deed gaan volgens hem verschillende verhalen de ronde. ,,Hij zou in het verzet hebben gezeten maar er is ook een lezing dat hij destijds in dienst was voor de Nederlandse eenheid van de Royal Air Force in Engeland. We weten het niet zo goed want over de oorlog werd nauwelijks gesproken.”

Sinterklaas die in de oorlog op de nazi's joeg, het is een absurd verhaal. Zeker is wel dat Notenboom later nog commandant was van het Verzorging Squadron. Dat weet Karel Smit, voorzitter van de CGPA, een contactgroep voor oud-medewerkers van de Vliegbasis Eindhoven. ,,Dat was een ondersteunende dienst die bijvoorbeeld het personeel in de keuken aanstuurde.”

Cadeautjes

Volgens Vree speelde Notenboom ieder jaar voor Sinterklaas. ,,Dat heeft hij gedaan tot aan zijn pensioen. Ieder jaar was er een sinterklaasfeest voor kinderen van personeel van de Luchtmacht.” Marie Strijb uit Eindhoven was een van die kinderen die er als 10-jarig meisje bij was. ,,Ik weet nog dat we met een hele boel kinderen in een grote zaal zaten met allemaal soldaten. We kregen cadeautjes en het was een hele leuke dag.”

Het was overigens niet de eerste keer dat Sinterklaas niet over het water maar via de lucht naar Eindhoven kwam. In 1944, Eindhoven was net bevrijd, dreigde het sinterklaasfeest voor de stad even in het water te vallen. Op het laatste moment kon het St. Nicolaas-Comité echter toch nog melden dat Sinterklaas en zijn pieten met een Dakota deze kant op kwamen.

Volledig scherm Schoolbal bij de Eindhovense Dansschool Gerard Need in 1965 © Frans van Mierlo

