RHCe in Eindhoven wil samen met archief Den Bosch

Met de door de bestuurscommissie van het RHCe voorgestelde samenwerking verdwijnt het fusiespook in de archiefkast. Het opgaan in een nieuwe organisatie, samen met een ander streekarchief, en zelfs een verhuizing van het in Eindhoven gevestigde archief, zweefde eventjes boven de markt. Die dreiging is afgewend nu de bestuurscommissie, onder leiding van voorzitter Frank van der Meijden -tevens burgemeester van Laarbeek- een nieuwe ‘stip op de horizon’ heeft bedacht.

Exposities

Na ingrepen in de organisatie én door samenwerking met het BHIC in Den Bosch -waarmee al vaker projecten zijn gedaan- kunnen beide organisaties blijven bestaan. ,,We kunnen elkaar versterken. Den Bosch kan van ons leren hoe zij met minder geld meer kunnen doen”, zegt Van der Meijden. Anderzijds kan het RHCe garen spinnen bij de expertise die het BHIC heeft op onder meer pr-gebied en het aan de man brengen van wat de archieven te bieden hebben, door middel van exposities. ,,Daar zijn ze in Den Bosch weer heel goed in. Het woord ‘archief’ klinkt wat stoffig en helemaal niet sexy, maar we hebben echt hele mooie juweeltjes.”

Enkele jaren terug verkeerde het RHCe (het ‘streekarchief’), gevestigd aan de Raifeissenstraat in Eindhoven, in financieel zwaar weer. Gemeenten verlaagden hun bijdragen, waardoor het budget daalde van 3,7 naar 2,9 miljoen. Het archief werd tot maatregelen gedwongen. In plaats van vijf dagen ging het bijvoorbeeld nog maar twee dagen per week open.

Koffiedames

,,Overbodige kosten in de bedrijfsvoering zijn teruggebracht", vertelt Van der Meijden. Onder meer koffiedames zijn wegbezuinigd, noemt hij als voorbeeld. Medewerkers zijn op andere plekken bij de Metropoolregio Eindhoven (MRE) aan de slag gegaan, met pensioen gegaan of vertrokken. Uiteindelijk is het aantal fte’s teruggebracht van 27 naar 18.

Activiteiten die niet tot de kerntaak van het RHCe -het beheer van de gemeente-archieven- behoorden, werden geschrapt. Daaronder waren ook allerlei klussen voor heemkundekringen. Van der Meijden: ,,Er was een reset nodig van het RHCe. We moesten gaan doen, wat we moesten doen: het uitvoeren van de archiefwet. Dat traject hebben we nu achter de rug, de organisatie is financieel weer gezond; de begroting staat niet langer onder druk.”

Gebouw

Of het RHCe in zijn fraaie en centraal gelegen maar dure gebouw aan de Raiffeissenstraat gevestigd blijft, is ongewis. ,,Het MRE houdt die vestiging tegen het licht”, aldus Van der Meijden. De 20 gemeenteraden is om een advies gevraagd over de voorstellen. In december worden deze aan het algemeen bestuur van het RHCe voorgelegd.