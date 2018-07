RHCe zoekt verhalen achter de foto's: Brood van de Etos, heel normaal in 1952

EINDHOVEN - Het archief van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven zit vol foto's waarbij het verhaal ontbreekt. Het ED roept hiervoor de hulp van lezers in. Weet u meer over de foto, laat het weten via een formulier op de website fotowerkplaats-rhce.nl . Reageren kan ook per mail .

Etos het 1000ste baaltje, schrijft Frans van Mierlo in 1952. Een feestelijke gebeurtenis in de Etos-bakkerij aan de Lijsterbesstraat? Meer foto’s staan op de website fotowerkplaats-rhce.nl. Wie heeft er nog verhalen over de bakkerij?

Café De Voetbal

Volledig scherm © Frans van Mierlo

En dan de foto van vorige week. Café De Voetbal schreef fotograaf Frans van Mierlo op het zakje met negatieven. Te zien is een huiskamer waar ogenschijnlijk de verjaardag van een kleuter gevierd wordt. Met een café heeft het weinig van doen, zo lijkt het. Gelukkig biedt het uitzicht door de ramen, te zien op een paar foto’s, uitkomst. Zo herkent stadshistoricus Bauke Hüsken het in 1971 gesloopte woonhuis aan de Frederiklaan 2. En zo kan volgens Hüsken vastgesteld worden dat de foto’s genomen zijn in de woning boven café De Voetbal dat gelegen was op de hoek van de Antoniusstraat met de Gagelstraat. Een pand uit 1910 dat oorspronkelijk huisvesting bood aan De Regenboog, een winkel in koloniale artikelen.

Café De Voetbal werd gerund door Henk en Toos Blommers. Henk maakte in (waarschijnlijk) de jaren vijftig de overstap naar de horeca. In de jaren daarvoor trok hij met paard en wagen door de stad als melkboer. Hij woonde al aan de Gagelstraat waar hij dus later op de hoek café De Voetbal begon. Helemaal aan de andere kant van de Gagelstraat. In het hoekpand van de Ventoseflat, hadden Henk en Toos nog een tweede café. De Stadion Bar.

Volledig scherm © Frans van Mierlo

Maar wie staan er nou op de foto en wat is er te vieren? Enkele lezers denken kasteleinsvrouw Toos te herkennen in de blonde dame met het opgestoken haar. De blonde vrouw op de voorgrond zou Lenie van den Hurk zijn. De vrouw in de stoel An van den Hurk. Waren dat de bewoners of woonden Henk en Toos Blommers boven hun café? Lenie en An zouden dan zomaar het bezoek kunnen zijn op een verjaardag van een van de kinderen op de foto. En wellicht was ook fotograaf Frans van Mierlo op bezoek. Zijn fotozaak Foto Visie was immers gevestigd aan de overkant in de Antoniusstraat.