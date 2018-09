RHCE zoekt verhalen achter de foto's: : De vergane glorie van bar Femina

De Eindhovense fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven. Samen met lezers gaat het ED nu op zoek naar de verhalen achter deze foto's. Weet u meer over de foto, laat het weten via de website fotowerkplaats-rhce.nl of via foto@rhc-eindhoven.nl

Bar Femina in 1963. Wie weet meer over deze horecazaak aan de Vrijstraat en wie is de barvrouw op de foto? Reacties zijn welkom. Meer foto's staan op de website fotowerkplaats-rhce.nl.

Tweka

Volledig scherm De Tweka Fabriek in Geldrop. © Frans van Mierlo

En dan de foto van vorige week. 'Verrek dat ben ik', dacht Maria van Engeland toen haar man afgelopen week de krant onder haar neus schoof. Een bijna vijftig jaar jonge versie van haarzelf kijkt in de lens van Frans van Mierlo die een fotoreportage maakt bij de Tweka-fabriek in Geldrop. ,,Nou ik heb het geweten. Ik weet niet hoeveel berichtjes ik wel niet gehad heb. Mijn dochters vonden het prachtig. En ach, nu vind ik het zelf ook wel leuk."

De fotograaf kan Van Engeland zich niet meer herinneren. Net zoals ze van haar tijd bij Tweka niet zoveel meer weet. ,,Ik ben er als 15-jarige begonnen op de confectieafdeling en later naar de spoelerij. Dat was lopende band werk en verdiende beter. Maar we moesten wel hard werken hoor."

Paspop

Op een van de andere foto's is een meisje te zien dat als model de nieuwste bikini's van Tweka mag passen. Ook Van Engeland werd er destijds voor gevraagd, weet ze nog. ,,Nou daar had ik mooi geen zin in. Dan moest je daar gaan staan en kwam de grote baas wel even kijken. Je zoekt maar iemand anders, zei ik dan."

Vijf dagen werken was volgens Van Engeland destijds heel normaal voor een 15-jarige. ,,Veel collega's waren net zo oud. Ik woonde in Eindhoven en dan werden we 's ochtend opgehaald met de Tweka-bus. Als je op tijd was want anders moest je fietsen."

Tweka werd opgericht in 1916 door de Geldropse ondernemer Jacques de Heer. In de naam van het bedrijf moesten de drie K’s van het bedrijf terugkeren maar het voorstel van Drieka vond De Heer teveel klinken als de naam van een boerendeerne. De K van Keuze werd daarom geschrapt en Tweka was geboren.

Puntige cups

In de jaren zestig groeide het bedrijf uit tot de grootste werkgever van Geldrop. Vooral dankzij de opmars van de bikini. Waar de badkleding in het begin van Tweka nog van wol en verhullend was, draait het in de jaren zestig om volle borsten en smalle tailles. De bikini's met puntige cups zijn voor het Geldropse bedrijf een schot in de roos.