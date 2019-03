RHCe zoekt verhalen achter de foto's: Drukte bij leesbibliotheek St. Catharina

EINDHOVEN - Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de foto’s. Weet u meer over de foto? Meld het via foto@rhc-eindhoven.nl .

Leesbibliotheek St. Catharina

Allereerst de foto van deze week. ‘Leesbibliotheek St. Catharina Mensfort Genderdal', schrijft fotograaf Frans van Mierlo in 1961 bij deze foto. Hij noemt twee totaal verschillende Eindhovense wijken en was de leesbibliotheek niet gevestigd aan de Rechtestraat? Wie weet meer over deze foto? Meer foto’s staan op fotowerkplaats-rhce.nl en onder dit artikel.

Volledig scherm Carnaval in Eindhoven in 1964 © Frans van Mierlo

Standbeeldje De Volder

‘IJlings kwam wethouder Paulus van ‘t Hoff naar beneden om zich te voegen naast de charmante Hermine.’ Het was ook de verslaggever van het Eindhovens Dagblad niet ontgaan dat de blonde ambassadrice van de Hermanus Boexstraat het stralende middelpunt was tijdens de onthulling van het beeldje 'De Volder’. Tijdens de carnavalsintocht op 8 februari 1964 werd dit kunstwerk onthuld op de hoek van de Hermanus Boexstraat met de Nieuwstraat. Dit ter gelegenheid van het elfjarige bestaan van de Eindhovense carnavalsvereniging De Volders. het beeldje was een ontwerp van kunstenaar Hans Goddefroy. Later werd het beeldje verplaatst naar een andere plek in de Hermanus Boexstraat.

Een blijvende herinnering aan carnaval, zo schrijft de Telegraaf al daags voor de onthulling. Die krant constateert daags voor carnaval dat de spanning in Eindhoven tot ongekende hoogte is gestegen. Niet vanwege de onthulling van het standbeeldje maar omdat er in het diepste geheim een nieuw stadhuis wordt gebouwd op het Stationsplein. Een carnavalesk initiatief waarmee de aandacht wordt gevestigd om het ontbreken van een echt stadhuis voor Groot Eindhoven. Vier gestapelde blokken van in totaal dertien meter hoog staan de hele carnaval voor het station.

gezinsverzorgsters

Veel reacties bij lezers riepen de foto's van carnaval in 1964 overigens niet op. Daarom komen we nog even terug op de foto van een paar weken geleden. Die van de opleiding tot gezinsverzorgster. Of ging het om meisjes die de opleiding tot kraamverzorgster hadden doorlopen? Lezers werden het er niet over eens maar Mien van den Berk uit Sint-Oedenrode weet het zeker. Het gaat om gezinsverzorgsters want Van den Berk herkende zichzelf op een van de foto's.

Grote gezinnen

De meisjes van de opleiding zaten volgens Van den Berk een half jaar intern in 'Huize de Haard’ aan de Poirterslaan. ,,Daarna volgde een praktijkjaar en kon je aan de slag.” Van den Berk zelf bij gezinnen in Sint-Oedenrode. ,,Heel vroeg gingen we per fiets door weer en wind in onze blauwgrijze jurk met witte schort op pad. Maximaal zes weken werden gezinnen aan onze zorgen toevertrouwd. Hard werken want gezinnen met tien of meer kinderen waren geen uitzondering die tijd.”

Volledig scherm Leesbibliotheek St. Catharina in Eindhoven © Frans van Mierlo

