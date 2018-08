RHCE zoekt verhalen achter de foto's: Met de bus naar Hotel Royal

Het archief van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven zit vol foto's waarbij het verhaal ontbreekt. Het ED roept hiervoor de hulp van lezers in. Weet u meer over de foto, laat het weten via een formulier op de website fotowerkplaats-rhce.nl . Reageren kan ook per mail: foto@rhc-eindhoven.nl .

Hotel Royal bussen schreef Frans van Mierlo bij deze foto. Het Eindhovense hotel aan de Vestdijk op de plek waar nu restaurant Mei Ling zit. Maar wie zat er in de bussen en wie weet meer over het hotel? Meer foto’s staan op de website fotowerkplaats-rhce.nl.

Volledig scherm © Frans van Mierlo

Het Vacantie Comité

En dan de foto van vorige week. Verrek dat ben ik, dacht Rik Dijkhof toen hij de foto van een viswedstrijd in het ED van vorige week zag. ,,Ik kende de foto niet maar ik viste als elfjarige regelmatig in het Eindhovensch Kanaal. Ik weet nog dat er een viswedstrijd voor de jeugd was uitgeschreven. Op de foto ben ik het jongetje dat staat. De man erachter is denk ik mijn opa. Al weet ik dat niet zeker."

De viswedstrijd bij het Eindhovensch Kanaal werd ieder jaar georganiseerd door het Eindhoven Vacantie Comité. Een organisatie die vanaf 1946 voor de jeugd activiteiten organiseerde in de vakantieperiode. Mede vanuit de gedachte dat erop uit gaan tijdens de vakantie voor veel gezinnen niet te betalen was.

Volledig scherm Visclub 1969 voor bij de serie uit de oude doos met foto's van Frans van Mierlo © Frans van Mierlo

Deelnemers aan de wedstrijd konden bij de organisatie voor een kwartje of wat een simpel bamboehengeltje kopen. Compleet met lijn, dobber en haakje, kan Frans Schoofs zich nog herinneren. Instructies over hoe een vis te vangen kregen de deelnemers volgens Schoofs niet. ,,Dus zaten we als onnozele vissertjes een dagje aan de waterkant terwijl ons aas, een bolletje brood, steeds snel van de haak viel. Ik heb in ieder nooit iemand een vis zien vangen en vissen is mijn hobby nooit geworden.”

Winnen als meisje

Betere herinneringen aan de viswedstrijd heeft Joke Jansen. ,,In de jaren vijftig heb ik ooit de eerste prijs gewonnen”, schrijft ze. ,,Als meisje deed ik het beter dan mijn twee broers. De prijs was een echte uitschuifbare hengel. Die kreeg ik uitgereikt op het terras van café de Hefbrug.”

Het Vacantie Comité organiseerde vier weken lang tal van activiteiten. Lezers kunnen zich vooral Wonderland in de hal van het Philips Ontspannings Centrum (POC) herinneren. Een pretpaleis voornamelijk gericht op kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 13 jaar. Botsauto’s, sjoelen, pannenkoeken bakken en een dierentuintje. Met een entree van drie kwartjes ook goed betaalbaar. In 1977 besloot de gemeente te stoppen met de subsidiëring van Wonderland.

