RHCE zoekt verhalen achter de foto's: Op reis met Transmundo en Sabena

Hotel Royal

En dan de foto van vorige week. De bussen bij Hotel Royal schreef Frans van Mierlo. Het is even zoeken waar deze foto genomen is. Wie op Hotel Royal en Eindhoven zoekt vindt namelijk vooral foto’s van een Hotel Royal aan het Stationsplein. Een in de jaren zestig gesloopt pand dat oorspronkelijk toebehoorde aan de vermaarde familie Mignot. Het hotel op de foto is echter Hotel Royal aan de Vestdijk. In het pand waar vandaag de dag restaurant Mei Ling en hotel Park Plaza is gevestigd. Zo is uiterst links bijvoorbeeld een 19e eeuws pand te zien wat nog steeds bestaat. Het pand van Hotel Royal werd gebouwd in 1930. Op de plek waar voorheen villa Jamez met daarin dansinstituut Kristel was gevestigd. Door de jaren heen is het gebouw wel wat veranderd. Zo is er inmiddels een derde verdieping gecreëerd en in 1985 werd het ook fors uitgebouwd.