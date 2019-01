RHCe zoekt verhalen achter de foto's: Verkenners op de Kleine Berg voor heitje voor karweitje

EINDHOVEN - Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de foto’s. Weet u meer over de foto? Meld het via foto@rhc-eindhoven.nl .

Verkenners

Allereerst de foto van deze week. Verkenners op pad voor heitje voor karweitje in april 1956. Wie staan er op de foto en is het de Kleine Berg waar ze marcheren? Wie het weet mag het zeggen. Meer foto’s staan op fotowerkplaats-rhce.nl en onderaan dit verhaal.

Volledig scherm Reportage van de opening van de nieuwe winkel van Steenkist in Eindhoven © Frans van Mierlo

Steenkist

En dan de foto van vorige week. Albert Steenkist had het in 1929 goed gezien. Eindhoven was dankzij de groei van Philips en DAF een opkomende industriestad en dat was dus een prima plek om een groothandel in machines en gereedschappen te vestigen. Het werd de Ventoseflat aan de Mathildelaan waar groothandel Steenkist zich vestigde.

Oud-medewerker Jos Hendriks maakte de laatste jaren aan de Mathildelaan nog mee. ,,Ik werkte er net een paar jaar maar het bedrijf groeide en de ruimte werd te klein. Ze hadden er een magazijn met erachter een woonhuis. Boven nog een paar kantoren en drie garageboxen voor de voorraad. In 1967 is er een nieuw pand aan de Speelheuvelweg gekocht.”

Scharrel

De foto's van Frans van Mierlo zijn gemaakt bij de opening van dat nieuwe pand. ,,Ik kan het me nog goed herinneren”, vertelt Hendriks. ,,Het was een borrel met alles erop en eraan en ook de familie van de medewerkers was uitgenodigd.” Zo ook de dochter van de chef-boekhouding op wie Hendriks al snel een oogje had. ,,We hebben nog een tijdje gescharreld maar de romance was geen lang leven beschoren. Ik geloof dat d'r pa iets beters voor zijn dochter in gedachte had. Ik was tenslotte maar een gewone arbeidersjongen.”

Klaas Vermaesen uit Reusel werkte in de jaren rond de verhuizing ook bij Steenkist. ,,Ik was van school getrapt en mijn pa heeft toen een baantje in het magazijn geregeld. Dan moest ik in een DAF 33 de bestellingen bezorgen. Aan dat DAF’je kwam op de kruising van de rondweg met de Gestelsestraat een jammerlijk einde. Ik werd geraakt door een vrachtauto en reed vervolgens een lantaarnpaal uit de weg. Als vervanger kregen we vervolgens de allereerste DAF Pony die van de band rolde. Een leuk bestelwagentje maar de motor had het zwaar als we wat verder moesten rijden. Door de jaren heen is die dan ook drie keer vervangen.”

Handige verkoper

Albert Steenkist was volgens Hendriks een handige verkoper. ,,Hij kwam uit Amsterdam waar hij al een handeltje in gereedschap was begonnen. Toen zijn vader bij Philips ging werken, verhuisde Albert mee naar Eindhoven.” Een commerciële jongen, weet Hendriks nog. ,,Als er een klant probeerde af te dingen zei Albert: ‘Ik geef je een tientje als je het niet koopt’. Dan gingen ze meestal alsnog overstag.”

Volledig scherm Verkenners op pad voor heitje voor karweitje © Frans van Mierlo

