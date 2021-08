Rian was er goed in om zelf de slingers op te hangen; na haar dood is het vriendinnenclubje nooit meer compleet

Kwetsbare kinderen moeten nog steeds wachten op hulp door problemen bij Brabantse jeugdbe­scher­ming

20 augustus EINDHOVEN - Er zijn in Brabant, ook in Eindhoven, nog steeds kinderen in een gevaarlijke gezinssituatie die door een opnamestop en wachtlijsten niet op tijd hulp krijgen. In Brabant gaat het om 43 kinderen die vlotte hulp kunnen vergeten door de opnamestop bij Jeugdbescherming Brabant (JBB) en de William Schrikker Stichting.