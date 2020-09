Richters moet politieke antenne beter afstellen

Een spijtbetuiging en een handreiking van de wethouder. En een oppositie die de uitgestoken hand van de wethouder accepteert. De rel rond de Eindhovense wethouder van GroenLinks Renate Richters en de al dan niet achtergehouden informatie is daarmee in de kiem gesmoord. Over tot de orde van de dag?

Was het maar zo simpel. Want het bij vlagen nogal verhitte debat over een door Richters te laat naar de gemeenteraad gestuurd rapport heeft pijnlijk duidelijk gemaakt, dat de politieke antenne van de Eindhovense zorgwethouder en haar directe adviseurs slecht is afgesteld.

Krant bol

Pas nadat de krant er bol van had gestaan en de ene na de andere fractie van de oppositie in de gemeenteraad moord en brand had geschreeuwd over de aanpak van Richters in dit dossier en een extra raadsvergadering vroeg en kreeg, erkende de wethouder dat ze fout zat.

Ze had inderdaad de gemeenteraad tijdig op de hoogte moeten stellen van een kritisch rapport van het ministerie van Volksgezondheid over een onderdeel van de zorg in Eindhoven. Dat beaamde Richters dinsdagavond in het Eindhovense stadhuis. En niet pas twee dagen nadat de gemeenteraad over onder meer dit onderwerp met haar een venijnig debat gevoerd had.

Richters gebruikt daarvoor het argument dat ze met de wijsheid van nu een paar weken geleden anders gehandeld zou hebben. En hoewel het alleen maar te prijzen is dat ze haar mispeer erkent, kleeft er toch een nare bijsmaak aan het debat.

Als er één thema de afgelopen jaren in de Eindhovense politiek wel voor onrust, onvrede, onduidelijkheid en opwinding gezorgd heeft, dan is het immers wel de zorgportefeuille van Richters. Eerst vanwege de enorme budget-overschrijdingen, daarna dankzij de daardoor noodzakelijk geachte bezuinigingen.

Zorgen

Vooral de oppositiepartijen SP, D66 en Ouderen Appèl Eindhoven maken zich al langere tijd zorgen over de vraag of die bezuinigingen niet ten koste gaan van de noodzakelijke hulp in Eindhoven. Zij volgen de aanpak van wethouder Richters dan ook op de voet. Die wetenschap had er bij Richters en haar adviseurs voor moeten zorgen, dat een kritisch onderzoek over de zorgverlening dan ook onverwijld naar de gemeenteraad was gestuurd.

In plaats daarvan koos ze ervoor het rapport als een hamerstuk op de agenda van de wekelijkse vergadering van het college van B en W zetten, uitgerekend op de dag dat de raad 's avonds weer eens over de zorg zou debatteren. Met een goed afgestelde politieke antenne was dat niet gebeurd.