Ridder carnavalsfederatie, Wally Rijks uit Eindhoven, op straat gezet

EINDHOVEN - Geen waardig afscheid voor Wally Rijks, die 33 jaar presentator was in de Eindhovense carnavalstent op de Markt. Vier weken nadat hij er hardhandig werd buitengewerkt, doet hij zijn verhaal.

Het had een mooi afscheid moeten worden, vorige maand. Wally Rijks zou op carnavalsmaandag in de grote feesttent op de Eindhovense Markt de Malle Mutsen Maandagmiddag presenteren. Voor de 22ste keer. Maar het liep uit op confrontatie tussen Wally en de Federatie Eindhovens Carnaval (FEC). Het is niet meer goed gekomen. Komende week levert hij tijdens een evaluatieavond bij het bestuur zijn ontvangen onderscheidingen in. ,,Ik wil er niets meer mee te maken hebben", zegt hij resoluut. De tranen rollen over zijn wangen terwijl hij zijn verhaal doet.

Halve eeuw

Wally Rijks (71) is zanger en presentator. Meer dan een halve eeuw is hij actief in het Eindhovense amusement, waaronder 33 jaar lang voor carnaval. Hij presenteerde dertig jaar lang het Federatiebal. Verder het concert carnavalesk, herenzittingen en het kindercarnaval. Voor zijn verdiensten kreeg hij de prinsenmedaille en de Grote Federatie Onderscheiding, en hij werd benoemd tot Ridder van de Federatie.

Ook de Malle Mutsen Maandagmiddag op de Markt was voor hem gesneden koek. Maar na 22 jaar vond Wally het welletjes, had hij voor de editie van 2018 al besloten. Want er waren wat botsingen geweest. Zoals over Wally's microfoon, die op onverwachte momenten bleek uitgeschakeld. Ook mocht hij zelf niet meer zingen. Op zijn laatste carnavalsmaandag liep het opnieuw niet lekker. Bij een optreden werd het geluid te vroeg weggedraaid, Wally hoorde opeens dat hij Prins Positivo moest aankondigen. Toen hij daarmee begon, riep dezelfde persoon waar hij nú toch mee bezig was. Later moest hij zangeres Marianne Weber afkondigen, maar op het trapje naar het podium werd hem de weg versperd. Even later nam een potige portier Wally in de houdgreep en smeet hem buiten de tent op straat.

Feesttent

Degene die zijn weg blokkeerde, was Oswald van Bezuijen, vertelt Rijks. Die exploiteert namens de horeca, ofwel de Verenigde Marktbelangen Eindhoven (VME), de feesttent. Van Bezuijen verzorgt er zelf de avondprogramma's, voor de de middagen was de FEC verantwoordelijk. Namens de FEC huurde Gerard van der Vleuten op zijn beurt Wally weer in.

Tot zover het verhaal van Rijks, die zich blijft afvragen waarom hem geen waardig afscheid is gegund. Uit zijn relaas ontstaat het beeld dat de FEC zich liet overvleugelen door de VME. Van der Vleuten wil daar desgevraagd niet op reageren. Wel had hij deze week nog een ontmoeting met Rijks, maar dat leidde 'helaas' niet tot verzoening.