Ridderorde voor Toon de Koning, Eindhovense vastgoedman en ‘mister Strijp-S’

De Koning (77) is onder meer mede-oprichter van Stam + De Koning Bouw en Vastgoed, dat hij eind jaren 90 verkocht aan VolkerWessels, waar hij ook lid was van de directie en de raad van bestuur. Daarnaast heeft hij zijn eigen bedrijf Interesting Vastgoed dat onder andere het plan Eurostaete naast het PSV-stadion ontwikkelt.

De 'ridder' is sinds eind jaren 70 actief in de Eindhovense vastgoedwereld. Een van zijn bekendste projecten was de herontwikkeling van De Witte Dame, maar hij 'deed' ook onder veel meer het centrum van Meerhoven en het Regentenkwartier aan de Willemstraat. Daarnaast was hij de bedenker van de samenwerking tussen gemeente Eindhoven en VolkerWessels die in Park Strijp Beheer samen Strijp-S ontwikkelen, met de woningcorporaties. Het leverde hem de 'titel' Mister Strijp-S op die hij met trots droeg.

Door het vertrek van Philips dreigde er een gat te vallen in het hart van de stad. Philips verkocht het terrein in 2002 aan Park Strijp Beheer. Zo werd Strijp-S gered van de sloop en getransformeerd tot exponent van de creatieve industrie als voorbeeld -bij uitstek- voor dergelijke projecten op internationaal niveau. Daarnaast is er, in samenwerking met betrokken partners, een cultuurfonds voor het gebied in het leven geroepen. Mede hierdoor verwierven urban sports en urban culture een prominente plek binnen het nieuwe stedelijk gebied.

‘Zet zich in voor het hervinden van de trots van de stad’

De gedecoreerde zet zich volgens de gemeente ook in voor ‘de onzichtbare transformatie in het hervinden van trots en het ontlenen van kracht aan het industriële en het ontwerpende verleden van de stad’. Daarnaast is door zijn inzet een grote deel van de architectonische monumenten op Strijp-S behouden gebleven. ‘En daarmee een tastbare herinnering aan de intense relatie tussen de stad Eindhoven en het bedrijf Philips’.

De Koning stopte in 2019 met zijn werk voor VolkerWessels. Maar via Interesting Vastgoed en enkele andere ‘klusjes’ houdt hij een vinger in de pap in de ontwikkeling van de stad. ,,Nee, die geraniums zal ik voorlopig nog niet van dichtbij zien", zei hij daarover tegen deze krant in 2019. ,,Dat heeft ook met mijn gevorderde leeftijd te maken. Het punt is dat ik de tijd niet meer heb om alles te doen wat ik wil. En dus ga ik nog wat harder lopen.’’