Rieky Verwimp ‘beschermt’ haar huis met graffiti

Eindhoven - Al maanden had Rieky Verwimp te maken met graffitispuiters. Regelmatig lieten zij hun tag (soort handtekening) achter op de zijgevel van haar huis aan de Sint Jorislaan in Eindhoven. Zelf schoonmaken hielp niet echt en als ze de schilder liet komen, kostte het steeds een paar honderd euro.

Ook Annabelle van Groesen had al een paar keer gekeken naar de witte gevel. ,,Ik fiets voor Deliveroo de hele stad door en kijk altijd uit naar mogelijkheden om ergens een piece neer te zetten. Ze heeft een atelier voor beeldende kunsten maar ziet de hele stad als haar werkplaats.

Mooie graffiti

Zou ze ook op deze plek aan de gang kunnen? Samen met Wladimir Manshanden durfde ze wel aan te bellen. Manshanden is een naam in Eindhoven als het gaat om straatkunst. Hij wist ook de gemeente te verleiden en werkt nu zelfs in opdracht. ,,Het leken me wel aardige mensen”, vertelt Verwimp. ,,Kom eerst maar eens binnen”, heb ik gezegd. Natuurlijk had ik wel eens mooie graffiti gezien en ook wel eens gedacht ‘waarom doen ze zóiets niet eens bij mij?‘”

Van Groesen had een kaartje meegenomen met een afbeelding van eerder werk: een paar vrolijke vogeltjes met felle kleuren. Verwimp was meteen enthousiast. Ze kwamen een prijs overeen van 250 euro: 100 voor het materiaal en de rest voor de acht uur die ze nodig zou hebben. Het bovenste deel van de wand bleef wit. Zo hoog komen de nachtelijke spuiters niet en voor de artiest was het werk af.

Rieky Verwimp woont al 32 jaar op de Sint Jorislaan. Ze is niet meer de jongste, maar kan zich haar eigen jeugd nog goed herinneren. ,,Kijk, snotneuzerij hebben we allemaal gedaan natuurlijk. Belletje trekken en zo. Maar van andermans eigendommen blijf je af.”

Van Groesen wacht even voordat ze reageert. ,,Ja, ik spuit ook wel eens ergens snel een tag, mijn handtekening om te laten zien dat ik er ben geweest. Maar liever op iets openbaars, een elektriciteitskastje bijvoorbeeld.” Dan gaat ze ook wel eens over het werk van een ander heen. Maar de ongeschreven norm is dat een mooi werk meer gerespecteerd wordt, al is dat natuurlijk een kwestie van smaak. Verwimp hoopt dat dat in ieder geval voor haar gevel opgaat. ,,Ik vind het mooi en zo ben ik minder geld kwijt dan als ik het elke keer moet laten overschilderen.”