Rielsedijk verkozen tot Mooiste Zandpad van Brabant

VideoEINDHOVEN/GELDROP - Het zandpad staat onder druk. Daarom is het de hoogste tijd voor de Zondag van de Zandpaden, vinden De Brabantse Hoeders. Komend weekend is het zover, met een speciale rol voor de Rielsedijk tussen Eindhoven en Geldrop.

Lieuwke Kwak komt er graag. Sinds de Eindhovense zich eind augustus heeft voorgenomen dagelijks zo'n vijf kilometer per dag te gaan wandelen, loopt ze regelmatig vanuit haar huis in Stratum de Rielsedijk op. ,,Het leuke van dit gebied is dat het elke keer weer anders is. Er is gewoon heel veel te zien. Zonnebloemen, klaprozen, paarden, koeien, en als het schemert veel vleermuizen.” Zelfs de variatie in mensen is er groot, volgens Kwak. ,,Hondenbezitters, sportievelingen, millennials, maar ook mensen op klompen: het lijkt of iedereen zich hier prettig voelt. En dat snap ik.”

De Rielsedijk is een populaire fiets- en wandelverbinding tussen Eindhoven en Geldrop. Niet alleen omdat het voor veel forensen een snelle en daardoor praktische route van en naar de stad is, maar ook omdat het aan de Gijzenrooische Zeggen grenst. Het fraaie natuurgebied telt nog steeds tal van zandpaden en -wegen. Eén van die paden, het onverharde deel van de Rielsedijk, is verkozen tot Mooiste Zandpad van Brabant.

Volledig scherm Het onverharde deel van de Rielsedijk is verkozen tot Mooiste Zandpad van Brabant. © Foto van de Meulenhof/Dave Hendriks

Zondag van het zandpad

Die uitverkiezing vindt plaats in het kader van de eerste Zondag van het Zandpad, die komend weekend in Udenhout plaatsvindt. Geen overbodige luxe, vinden ze bij De Brabantse Hoeders. Deze stichting kiest elk jaar een nieuwe cultureel thema om aandacht voor te vragen. ,,De zandpaden verkeren constant in de gevarenzone", oncludeert Paul Spapens, voorzitter van De Brabantse Hoeders.

De stichting schat dat Brabant nu nog grofweg tweehonderd kilometer aan zandpad telt. ,,En door schaalvergroting wordt dat volgens Spapens nog steeds minder. En dat is jammer, want zandpaden zijn ontzettend waardevol. Niet alleen in ecologisch, maar ook in cultuurhistorisch opzicht. De weg van Valkenswaard naar Eindhoven is ooit door Napoleon aangelegd. En in de buurt van Gemert lopen prehistorische zandpaden", illustreert hij dat rijke verleden.

Het Mooiste Zandpad van Brabant is verkozen door professionals: elf landschapsbeheerders van Stichting Brabants Landschap. Het ’groenstraatje’ bij de Rielsedijk - zoals het onverharde deel ook wel wordt genoemd - stond met stip bovenaan, vertelt Mari de Bijl, boswachter en columnist van deze krant. ,,De ongereptheid is bijzonder, het is een van de weinige plekken waar nooit een ruilverkaveling overheen is gegaan. Het is het landschap zoals je dat zeventig jaar geleden in heel Brabant zag.”

Dat zo'n fraai pad juist bij een grote stad ligt, maakt het volgens Spapens extra bijzonder. ,,Eindhoven kennen we allemaal als een expansieve stad, dan verwacht je dit niet snel. Zo zie je maar dat je mooie paden overal kunt aantreffen, alleen helaas wel steeds minder vaak”

Wijnand van Gastel woont met zijn gezin al dertien jaar aan het Geldropse stuk van de Rielsedijk en kijkt vanuit zijn achtertuin uit op het Mooiste Zandpad van Brabant. Ook hij ziet na al die jaren nog steeds de schoonheid van het gebied. ,,Maar Brabants Landschap steekt er ook wel veel energie in, dat zie je er wel aan af.”

De wilde bloemen - klaprozen, korenbloemen, pinksterbloemen - de paddenpoel, de vele heggen, graslanden en moerasgebieden, ze zorgen voor een gevarieerd beeld. Ook voor dieren blijkt het een aantrekkelijk gebied. Van Gastel ziet wel eens een uil, of zelfs een specht. En vossen zitten er ook, al heeft de Geldroppenaar er nog nooit één betrapt. ,,Ik schat dat er in de loop der jaren toch zeker wel dertig kippen gesneuveld zijn.”

Mieke Wijnands uit Stratum loopt vrijwel dagelijks met hond Waldo door het gebied. ,,Ik vind het op een of andere manier heel Engels aandoen. Het voelt net of ik door een aflevering van Midsomer Murders loop.”