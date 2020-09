Riet de Rooij vertelt over de periode dat Joods echtpaar onderdook op hun Eindhovense zolder

Ze zat nog op de lagere school, maar Rietje Colet snapte het al heel goed. Niks mocht ze in de oorlog zeggen - tegen niemand - over het Joodse echtpaar dat bij haar thuis enkele jaren in het geheim op zolder woonde. ,,’Gij houdt oew mond tegen iedereen', dat begreep ik wel.”



Bij Riet de Rooij-Colet (87) in Driebergen hangt een schets aan de muur, gemaakt door Julius Thalmann. Te zien is een kamertje, met een bankstel en een kacheltje. Thalmann tekende het kamertje waarin hij met zijn vrouw Julia ondergedoken zat op de bovenste verdieping aan de Dommelhoefstraat in Eindhoven. Riet woonde daar als enig kind van Bertus Colet en Gijsje Branderhorst. Met gemengde gevoelens denkt ze terug aan het besluit dat haar vader nam in de oorlog. Ze is trots op zijn beslissing het Joodse echtpaar Henny en Julius Thalmann stiekem in huis te nemen, om ze te behoeden voor de dood in een Duits concentratiekamp. ,,Maar ik was ook bang. Vooral omdat mijn vader niet bang was. Hij nam grote risico's.”