Rij tot aan de Bijenkorf: werkzaamheden zorgen voor chaos op Station Eindhoven

Honderden reizigers die eerst naar de Bijenkorf moeten lopen om in de rij aan te sluiten. Dat was vandaag de situatie bij Station Eindhoven. Sommige reizigers moesten urenlang in de brandende zon staan voordat ze in de bus naar hun bestemming konden. Door geplande werkzaamheden rijden er geen treinen tussen Den Bosch en Eindhoven en Tilburg en Eindhoven.

Ondanks dat de werkzaamheden gepland waren, is er toch een groot tekort aan bussen. ,,We hebben tientallen bussen minder gekregen dan we besteld hebben", zegt een woordvoerder van NS. ,,We vinden het echt heel erg vervelend maar we krijgen ook niet meer bussen geregeld."