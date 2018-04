Rij voor Dunkin' Donuts in Eindhoven zwelt aan; vannacht honderd overnachters in Piazza

Emma wilde niet alleen bij die groep uitverkorenen horen, maar maakte er ook nog een wedstrijd van. De allereerste klant, daar ging ze voor. En dus stond ze dinsdagochtend om half zeven, ruim 24 uur voor de opening, al in de overdekte passage naast de Bijenkorf. ,,Ik heb er zelfs vrij voor gekregen", vertelt ze. Haar collega's bij de boerenbond hopen dan ook mee te profiteren. Zelfs al is er toch sprake van enig rantsoen. Zes Donuts per week is het maximum.

We mogen wel naar de WC, als we ons eerst even bij de bewaker melden.

De rij voor de deur zwol dinsdagmiddag al in rap tempo aan. Zo krijgen schoolvrienden Quinn van Dongen, Barry Martens en Guust Klip nummers 40, 41 en 43 toebedeeld. Ze zijn direct vanuit hun opleiding tot chemisch analyst bij Fontys aan de Rachelsmolen naar de Piazza getogen. Nog ruim op tijd voor een plekje in de rij. De instructies zijn helder, smokkelen is uit den boze. ,,Ze controleren regelmatig of we er nog zijn. We mogen wel naar de WC, als we ons eerst even bij de bewaker melden", legt Quinn uit. ,,Als je er niet meer bent, dan raak je je plaats kwijt."