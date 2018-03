Rijk investeert 130 miljoen in Brainportregio; onder meer in congrescentrum, Speelhuis en onderzoeksinstituten

Urgent

Het bedrag komt uit de zogenoemde regio-enveloppe; een pot van ruim 900 miljoen euro waarmee het kabinet-Rutte investeert in een aantal urgente projecten. Donderdag kreeg Rotterdam-zuid al 130 miljoen om achterstanden aan te pakken in dit deel van de havenstad.

Met het geld kan Brainport het voorzieningenniveau flink verbeteren. Broodnodig, zo is de redenatie, want het ontbreekt in Zuidoost-Brabant aan topvoorzieningen die de regio tot een aantrekkelijke vestigingsplaats maken. Zo gaat er geld naar een nieuw conferentiecentrum, een museum en een Design District, een 'verbindende schakel tussen centrum, Strijp-S en stationsgebied', waarbij 25 ontwerpers een kunstwerk maken voor het hart van de stad. Ook wordt geld gestoken in het Muziekcentrum, theater 't Speelhuis in Helmond, het Evoluon, zwembad De Tongelreep en andere sport- en cultuurvoorzieningen.