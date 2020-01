Rijk steunt aanleg groen Clausplein in Eindhoven met miljoen euro

Het is voor het tweede achtereenvolgende jaar dat het Rijk vijf miljoen uittrekt voor dergelijke lokale projecten om de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan. Het geld komt uit de pot van 600 miljoen die in het kader van het bestuursakkoord Klimaatadaptatie door het kabinet is vrijgemaakt.



‘We moeten snel extra stappen zetten om onze straten, tuinen, steden en ook de landelijke omgeving anders in te richten. Alleen zo kunnen we ons goed voorbereiden op de gevolgen die de extremere weersomstandigheden hebben op onze leefomgeving. Denk aan de hoosbuien die hele woonwijken onder water zetten omdat er te weinig groen in de buurt is om het op een natuurlijke manier op te vangen’, aldus Van Nieuwenhuizen