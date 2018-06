Rijk trapt op rem voor autoluw Eindhoven

Het rijk trapt fors op de rem waar het gaat om het autoluw maken van de Eindhovense binnenstad. Geen 20 maar 2 miljoen euro krijgt Eindhoven van staatssecretaris Stientje van Veldhoven voor het oplossen van de luchtvervuiling in het centrum. Maatregelen om doorgaand verkeer te weren op de trajecten Emmasingel-Wal-Keizersgracht en Vonderweg-Mauritsstraat gaan voorlopig in de ijskast. De Vestdijk wordt wel aangepakt, vanaf 3 september, gedurende anderhalf jaar. De 2 miljoen van het rijk gaat grotendeels naar tijdelijke maatregelen om busverkeer te verplaatsen naar de Wal-Keizersgracht.

Geld voor de Vestdijk, zo'n 4 miljoen euro, is wel al zeker, maar voor de rest houdt Van Veldhoven de hand grotendeels op de knip. Zij baseert zich daarbij op een rapport van TNO dat heeft becijferd dat de luchtvervuiling in de Eindhovense binnenstad ook zonder extra maatregelen teruggedrongen wordt. Dat komt doordat het wagenpark schoner wordt nu er meer en meer elektrische voertuigen rijden. Bovendien neemt de uitstoot aan stikstofdioxide van industrie, veeteelt en andere bronnen ook af. Andere steden krijgen ook veel minder dan gevraagd.

Wethouder Jan van der Meer hoopt dat TNO gelijk heeft, maar hij betwijfelt of de berekeningen niet te optimistisch zijn. ,,Het is natuurlijk de verantwoordelijkheid van de staatssecretaris. Maar wij vrezen dat dit niet voldoende is om de lucht schoon te maken. We hebben niet voor niets een integraal plan neergelegd om het doorgaand verkeer te weren. Mocht straks blijken dat er problemen met stikstofdioxide in de lucht blijven, dan moeten er wellicht toch aanvullende maatregelen volgen. Maar dat is niet voor 2021 duidelijk", aldus Van der Meer.