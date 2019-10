Rijksbijdrage nodig voor redding TAC in Eindhoven

Lage toren achter het pand

Het nieuwe plan moet 1,7 miljoen euro meer opleveren voor de gemeente. Dat kan door onder meer de nieuwbouw in de vorm van een lage toren niet 'op' maar achter het pand te zetten, aan de Vonderweg. Dat is goedkoper. Door de rijksbijdrage en de aanpassing van het plan hoeft Eindhoven zelf niets bij te lappen. Het voorstel komt in november in de gemeenteraad.

TAC en de betrokken ontwikkelaar Focus Real Estate garanderen dat de ateliers betaalbaar blijven in de toekomst. Ook zal de organisatie in de toekomst geen beroep doen op gemeentesubsidie. Ook dat is een harde voorwaarde van de gemeente. Probleem was wel dat het plan van het TAC de gemeente minder geld oplevert. De verkoop aan een projectontwikkelaar voor de sloop zou in totaal alles bij elkaar 3,2 miljoen meer opbrengsten genereren. Aanvankelijk was het idee om het hele bedrag aan het Rijk (Brainportgelden) te vragen, maar dat werd wel wat gortig. In totaal is er voor atelierruimte en dergelijke 'maar' 7,5 miljoen beschikbaar. TAC zou daar dan een erg grote hap uit nemen. Door het plan te wijzigen, is dat bedrag teruggebracht tot 1,5 miljoen. Maar het geld uit de zogenaamde Regio-enveloppe is alleen maar aangevraagd. Het besluit over toekenning wordt binnenkort genomen door de stichting Brainport. Het college noemt een positief besluit een 'harde voorwaarde' voor het totale plan. De verandering van het plan is bovendien beter voor (de bewoners van) de monumentale Ventoseflat. De nieuwbouw komt daar verder vanaf te staan en levert minder overlast op.