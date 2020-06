Rijksgeld voor Bio Art Laboratories, DDW en Emoves uit Eindhoven

Eindhoven Airport koerst af op miljoenen­ver­lies; luchthaven wil minder betalen aan Defensie

6:00 EINDHOVEN - Eindhoven Airport gaat dit jaar met dieprode cijfers afsluiten. Het vliegverkeer is in de coronacrisis zowat compleet stilgevallen. De luchthaven heeft staatssteun en hoopt dit jaar minder te hoeven afdragen aan Defensie. Toch is directeur Roel Hellemons optimistisch nu luchtvaartmaatschappij voorzichtig weer vluchten hervatten.