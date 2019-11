Rijkswaterstaat pakt geluidsoverlast A50 bij Eindhoven en Son aan

Tussen knooppunt Ekkersrijt en Son en Breugel is al sprake van te veel geluid van het verkeer, erkent een woordvoerder van Rijkswaterstaat in reactie op vragen van het ED. Daarom loopt daar een akoestisch onderzoek. Resultaten verwacht hij aan het einde van dit jaar of begin 2020.

Stiller asfalt

Ook op het stuk A50 richting Best ‘dreigt een overschrijding’ van het eerder berekende lawaai, erkent de woordvoerder. Omdat waarschijnlijk in 2021 groot onderhoud aan dit stuk snelweg plaatsvindt, wil Rijkswaterstaat dat vervangen door stiller asfalt. Daarna wordt opnieuw gemeten en moeten er eventueel aanvullende maatregelen getroffen worden.

Ook in noordelijke richting is stiller asfalt een optie, tot de afslag Son en Breugel, aldus Rijkswaterstaat. Een andere optie is om de geluidsschermen bij de wijk 't Zand te verhogen, net als in westelijke richting. Uit die Sonse buurt kwamen vorig jaar al veel klachten over het geluid. En dat ondanks het feit dat Rijkswaterstaat vijf jaar geleden nieuwe schermen had geplaatst.