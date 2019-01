‘Rijplaten voor carnavalsoptocht op Vestdijk in Eindhoven’

Eindhoven - Wel een carnavalsoptocht over de Vestdijk, maar dan over kunststof rijplaten in plaats van over tijdelijk asfalt. Dat alternatief bood wethouder Monique List (VVD, mobiliteit) dinsdagavond aan de gemeenteraad van Eindhoven.

Deze oplossing gaat de gemeente ongeveer 23.000 euro kosten, verwacht de wethouder. Het staat nog niet voor 100 procent vast dat het college hiervoor kiest, maar het aanbod was wel reden voor GroenLinks om de ‘anti carnavalsasfalt-motie’ niet in stemming te brengen.

Het college had voorgesteld om tijdelijk asfalt aan te leggen op de Vestdijk. De wegwerkzaamheden zijn hier - anders dan beloofd - niet klaar voor de Lampegatse Optocht op 2 maart . Vorige week schatte het college in dat dit asfalt veertig- tot vijftigduizend euro zou kosten. Dinsdagavond meldde de wethouder dat deze optie, nu ze meer tijd had gehad voor aanvullend rekenwerk, toch minder duur is: 37.000 euro. Alternatieve routes zouden volgens haar meer kosten dan rijplaten op de Vestdijk: de Emmasingel 60.000 euro aan ‘beheerskosten’ en ‘voorbereidingskosten’ voor gemeente en de optocht-organisatie, en de Tramstraat ‘minimaal 30.000 euro’. Daarbij zouden brandweer en hulpdiensten ‘zeer negatief’ zijn over een optocht over de Emmasingel. ,,Dan wordt de stad op twee punten dichtgezet, daar en op de Vestdijk.”

List noemde ‘voldoen aan afspraken met Omroep Brabant’ als voordeel van de Vestdijk. Of de omroep het college onder druk heeft gezet, omdat deze in Hotel Cocagne aan de Vestdijk het feest ‘drie uurkes vooraf’ organiseert en het hotel dient als uitvalsbasis tijdens de optocht? List zei tegen het ED dat ze alleen maar doelde op afspraken over cameraplekken. Het CDA vroeg of de gemeente een schadeclaim van de organisatie van de optocht riskeert, als de Vestdijk niet beschikbaar is. ,,Dat is niet relevant, want de Vestdijk is het meest kostenefficiënt", aldus List.