Rijrichting in Eindhovense Kruisstraat verandert wegens overlast, en veel parkeerplaatsen verdwijnen

Noodkreet van Stadsak­kers Eindhoven: ‘geen subsidie dan ook geen sla of worteltjes voor de Voedsel­bank’

EINDHOVEN - Het is zeer de vraag of er dit voorjaar weer sla, worteltjes of bonen groeien op de twee Stadsakkers in Eindhoven. De stichting de de akkers met vrijwilligers bewerkt, zit in financiële nood, zeker nu een subsidieaanvraag is afgewezen door de gemeente Eindhoven. Secretaris Paul Boel slaakt een noodkreet.

21 december