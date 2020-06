‘Rijstkorrel’ uit Waalre en Eindhoven leidt de chirurg naar de tumor

Met injectienaald magneetje inbrengen

Bij het systeem van Sirius Medical brengt de cardioloog het magneetje volgens Martens met de speciale injectienaald naar het gezwel en gaat de patiënt daarna weer naar huis. „Ook weken later zit dat nog op zijn plek en kan de chirurg met grote precisie zijn of haar werk doen. Het is makkelijker om de afspraken met de cardioloog en met de chirurg los van elkaar in te plannen.”

Sirius Medical werd in 2017 opgericht op initiatief van het Nederlands Kanker Instituut en is met twaalf medewerkers gevestigd op de High Tech Campus. Martens, die zelf eerder het succesvolle Sapiens heeft opgericht, is zelf ook een van de aandeelhouders. „We hopen ook snel toestemming te krijgen van de FDA om ook in de Verenigde Staten het product op de markt te brengen. Dat zou moeten kunnen omdat de noodzakelijke klinische tests met goed gevolg reeds zijn gedaan. Dan is de totale markt enkele honderden miljoenen euro's, waar we een aardig deel van hopen te veroveren.”