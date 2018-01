Rik Thijs opnieuw Eindhovens raadslid van het jaar

Hij was het de vorige keer al en hij is het deze keer opnieuw: raadslid van het jaar. Rik Thijs, fractievoorzitter van GroenLinks in de Eindhovense gemeenteraad werd in het stadhuis van Eindhoven maandagmiddag opnieuw op het schild gehesen. De jury roemde Thijs om zijn deskundigheid, dossierkennis en vanwege zijn rol in de debatten in de gemeenteraad.

Het was maandag de tiende keer dat in Eindhoven de verkiezing van het raadslid van het jaar plaatsvond. Bij de onafhankelijke, in een aparte stichting ondergebrachte jury onder voorzitterschap van oud-raadslid voor Leefbaar Eindhoven Marcel van Bussel waren zo'n 800 stemmen binnengekomen: van politici, ambtenaren, journalisten en van maatschappelijk actieve Eindhovenaren.

Talent

De 800 stemmers riepen CDA-fractievoorzitter Linda Hofman uit tot talent van het jaar. Hofman wordt geprezen om haar leidende rol in de oppositie en omdat ze regelmatig via de media het debat opschudt.

Vorig jaar was D66-raadslid Thomas Reijnaerts nog het Eindhovense talent van het jaar. Hij is inmiddels fractievoorzitter van zijn partij nadat Jessica van Eijs het Eindhovense stadhuis verruilde voor de banken van de Tweede Kamer in Den Haag. Van Eijs reikte maandag in Eindhoven namens de jury de bij de beide titels behorende trofeeën uit.

