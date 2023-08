Ring tussen Kennedylaan en Montgomerylaan in Eindhoven vrijdag op zaterdag afgesloten voor alle autoverkeer

EINDHOVEN - De Ring in Eindhoven is deze nacht afgesloten voor verkeer in beide richtingen tussen de Kennedylaan en de Montgomerylaan. Verkeer wordt omgeleid van vrijdagavond 18 augustus 21. 00 uur tot zaterdag 19 augustus 12.00 uur.