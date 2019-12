Ringloop, pubquiz en Ode aan Eindhoven bij viering 100 jaar Groot Eindhoven

Groot-Eindhoven 100 jaarEINDHOVEN - De Genneper Parkenloop op zondag 5 januari is het eerste evenement dat in het teken staat van 100 jaar Groot Eindhoven, oftewel Eindhoven 1920-2020 zoals de gemeente de viering van het eeuwfeest noemt. En er zullen later dit jaar nog veel kleinere en grotere activiteiten aansluiten.

De lopers in Genneper Parken passeren allemaal oude foto's van het gebied, zoals van de molen en de oude ijsbaan. Ook is er voor het eerst een wandeltocht diezelfde dag. De gemeente Eindhoven zelf trapt het jubileumjaar af met een nieuwjaarsreceptie nieuwe stijl, met een cultureel programma en een talkshow over de toekomst van de stad. De kaartjes voor de receptie in DomusDela, het verbouwde Mariënhage aan de Kanaalstraat, zijn uitverkocht.

In totaal zijn er zo'n 800 gasten en genodigden die ook getrakteerd worden op de nieuwjaarsspeech van burgemeester John Jorritsma. Over de rest van het programma wil een woordvoerder nog niets kwijt, dat moet een verrassing blijven. Ook de nieuwjaarsrecepties van Leefbaarheidsteam Achtse Barrier en buurtvereniging De Bergen staan in het teken van 1920-2020.

Volledig scherm Logo Eindhoven 100 jaar 1920-2020 © Gemeente Eindhoven

Honderd jaar geleden stonden Eindhoven, Gestel, Stratum, Strijp, Tongelre en Woensel dezer dagen stil bij het naderende einde als zelfstandige gemeente. Op 1 januari 1920 gingen ze samen onder de naam Eindhoven. Het Eindhovens Dagblad besteedt daar zaterdag in verschillende artikelen aandacht aan.

Het jubileumfeest met het motto ‘Eer gisteren, vier vandaag, maak morgen’ moet vooral ‘bottom up’ georganiseerd worden. Iedereen kan zijn activiteit aanmelden en komt dan voor steun, de speciale 1920-2020-logo's en eventueel een kleine bijdrage in aanmerking. Dat loopt via Eindhoven 24/7, dat ook ondersteuning biedt bij het aanvragen van een vergunning. Het college van B en W heeft zo'n 231.000 euro uitgetrokken voor het eeuwfeest, 1 euro per inwoner. Meer informatie is te vinden op de speciale site voor het eeuwfeest.

Diepere betekenis van de Ring

Arie Heesterbeek, coördinator van de festiviteiten bij de gemeente, wil al wel een tipje van de sluier oplichten van wat de stad te wachten staat. Al is nog niet alles helemaal in kannen en kruiken. Zoals de Ringloop, een door Marathon Eindhoven te organiseren loopevenement over de Ring, de letterlijk en symbolisch alle voormalige dorpen verbindt. ,,Zo'n loop kan ook een diepere betekenis hebben: nu is het alleen een verbindend element voor auto's. Daar zou je wel meer mee kunnen doen. Maar voordat het zover is, moet er nog wel wat geregeld worden voor het verkeer die dag", aldus Heesterbeek.

Een ander groot evenement is de Grote Eindhoven Quiz, op 11 juni. Daar kunnen in het Klokgebouw op Strijp-S in totaal 280 teams met 1400 deelnemers aan mee doen. Uiteraard met vragen over verleden, heden en toekomst van Eindhoven.

Volledig scherm Logo's Eindhoven 100 jaar 1920-2020 © Gemeente Eindhoven

Verschillende organisaties koppelen hun eigen jubileum aan het honderdjarig bestaan van Groot Eindhoven. Sommige zijn zelf ook al een eeuw oud, zoals de Supportersvereniging van PSV, CKE (als Muziekschool in 1920 opgericht), de speltak Welpen van Scouting en voetbalvereniging RKVV Tongelre. Zondag 16 februari brengt het Strijps Kamerkoor in DomusDela tijdens het concert De Gelukkige Stad een speciaal voor het eeuwfeest gecomponeerde Ode aan Eindhoven ten gehoren.

Op muzikaal gebied is er verder zaterdag 28 maart een promsconcert Night of the Town door koninklijke harmonie Phileutonia, zondag 7 juni vijf duoconcerten van tien muziekgezelschappen uit Eindhoven, zondag 21 juni Heel Strijp musiceert in en in samenwerking met de Internationale School en in september Ameezing Eindhoven. Op 18 september organiseren jongeren een Liberationfestival en ook DDW en GLOW in het najaar sluiten aan. Ook komt er in samenwerking met het Cultuurstation een debatwedstrijd voor scholieren over de toekomst van de stad.

Volledig scherm Logo's Eindhoven 100 jaar 1920-2020 © Gemeente Eindhoven