Rioolrechten Eindhoven toch omhoog

EINDHOVEN - Na een flink debat in de gemeenteraadsvergadering komt er nu een 'evenwichtige stijging' van de woonlasten in Eindhoven.

De rioolrechten gaan de komende jaren in Eindhoven toch gewoon omhoog met 34 procent. De PvdA staakt zijn verzet daartegen. Maar dat gebeurde pas na toezeggingen van de Eindhovense wethouder Jan van der Meer (GroenLinks) van Duurzaamheid.

Van der Meer beloofde de PvdA namelijk dat bij de stijging van de rioolrechten rekening zal worden gehouden met de stijging van de andere woonlasten voor de Eindhovenaren: de afvalstoffenheffing en de onroerende-zaakbelasting.

,,We gaan alle verhogingen van de woonlasten in samenhang bekijken, en er ook voor zorgen dat die in de pas lopen met de gemiddelde stijging van de woonlasten van de veertig grootste steden van Nederland, hield Van der Meer de gemeenteraad voor, nadat PvdA-raadslid Arnold Raaijmakers hem daartoe had uitgedaagd.

Volgend jaar blijven de rioolrechten in Eindhoven nog op 144 euro staan, maar in 2021 en en 2022 gaan ze telkens met 12 euro per huishouden omhoog. Dat is nodig om uitvoering van tal van milieumaatregelen de komende jaren mee te bekostigen.

Angel

Met zijn toezegging wist Van der Meer tijdens de gemeenteraadsvergadering dinsdagavond in korte tijd de angel uit het debat te halen. Zijn VVD-collega Marcel Oosterveer van financiën had daar even later beduidend meer moeite mee. Oosterveer had namens het college voorgesteld bij het zogenoemde mandaatrecht voor begrotingswijzigingen het drempelbedrag van een half miljoen euro te laten vallen. Nu moeten alle begrotingswijzigingen van bedragen boven een half miljoen nog voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Maar dat is volgens Oosterveer in de praktijk lastig werken. ,,Zeker omdat alle politieke gevoelige beslissingen en beleidswijzigingen wel gewoon naar de gemeenteraad gaan."

Maar de gemeenteraad stak daar vrij eensgezind een stokje voor, en wel om een heel simpele reden: ,,Dit raakt aan de trias politica, de scheiding van de machten in de politiek en het evenwicht daarin", zei Saskia Lammers van GroenLinks.

Lammers kreeg evenwel niet voldoende handen op elkaar om het grensbedrag op een half miljoen euro te houden. Maar het voorstel van Oosterveers eigen VVD om de grens op 1 miljoen euro te leggen kon wel op een ruime meerderheid rekenen.

Zwarte Piet