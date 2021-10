RIVM: centrale griepprik mag geen blijvertje worden in Eindhoven

Als de duizenden Eindhovense patiënten van SGE Gezondheidscentra vanaf 18 oktober weer een griepprik willen halen, kunnen ze voor het eerst niet terecht in hun eigen praktijk. Ze moeten naar Tennishal Noord aan de Vijfkamplaan in Eindhoven. ‘Alleen personen die liggend vervoerd moeten worden, kunnen aan huis geprikt worden', zo staat in de brief die zij vorige week kregen. SGE doet in de brief geen handreiking aangaande het vervoer. Wie geen auto heeft moet zelf een oplossing regelen.