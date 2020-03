RIVM: Verzoek om met verkoudheid thuis te blijven is vooral om steekproef goed te kunnen doen, geen reden tot paniek

Tot nu toe werden alleen mensen getest die in een risicogebied als Noord-Italië waren geweest, of in direct contact hadden gestaan met een patiënt. ,,We hebben nu in Brabant te maken met een aantal gevallen die moeilijk terug te leiden zijn tot een van die twee bronnen", motiveert een RIVM-woordvoerder. ,,In andere provincies is bijna elk geval wél goed herleidbaar. Vandaar dat we specifiek voor Brabant een steekproef onder zorgmedewerkers houden. Zo steken we in feite de thermometer in de hele provincie.”