RKVV Tongelre 100 jaar jong: Wel een boek, maar nog geen feestje

Uit handen van de voorzitter van RKVV Tongelre, Katja Kilsdonk, ontvingen Henk Foederer (85), Piet Spijkerboer (81) en Tiny Vos (78) het eerste exemplaar uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de club. Via een livestream was dit heugelijke moment te volgen.

Kilsdonk: „Je zou willen dat hier de hele kantine bomvol zou zitten om dit moment mee te maken. Wij hebben helaas alle activiteiten die gepland stonden voor het jubileumjaar moeten annuleren. We hopen dat we, wanneer het weer kan, toch nog enkele festiviteiten kunnen organiseren. In ieder geval staat een reünie op onze planning, maar wanneer, hè.”

Krantenknipsels en foto’s

Het boek is samengesteld door Ewald van Overbruggen (verantwoordelijk voor de inhoud) en Iris Jansen-Beekmans (verantwoordelijk voor de illustraties en de vormgeving). Van Overbruggen: „We hebben ervoor gekozen, onder andere door de huidige situatie, om geen interviews te plaatsen. In het boek staan krantenknipsels en foto’s, aangeleverd door onze leden. Daarnaast konden we ook putten uit ons archief. Het mooie is dat we vanaf 1921 foto’s konden terugvinden. Het boek geeft een goed tijdsbeeld van onze club.”

De oudste leden Spijkerboer, Vos en Foederer zijn samen opgeteld 155 jaar lid van RKVV. Allemaal een flinke staat van dienst dus. Spijkerboer: „We hebben zware tijden en mooie tijden gehad. We hebben op de rand gestaan met onze club, maar we zijn erbovenop gekomen. Dit boek laat zien hoe we uiteindelijk onze plek gevonden hebben hier op ons sportpark.”

Vos: „Het is een prachtig boek geworden. Ik gok dat ik ook nog wel op een foto hier of daar sta. Leuk om terug te zien.” Foederer: „Je kunt zien dat er veel werk in is gestoken. Er is echt aandacht besteed aan de inhoud en aan de vormgeving, petje af. Ik ga straks thuis eens rustig kijken en lezen.” Met een toost op de volgende honderd jaar wordt de boekuitreiking afgesloten.

Het boek is voor het symbolische bedrag van 2 euro te bestellen via jubileum@rkvvtongelre.nl. Bestellingen dienen voor 15 mei binnen te zijn.