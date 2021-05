RKVV Tongelre trok ooit 7.000 toeschouwers: ‘We gingen met acht bussen naar een uitwedstrijd’

RKVV Tongelre volgend seizoen verder als SV Tongelre

28 januari Voetbalvereniging RKVV Tongelre heet vanaf komend seizoen SV Tongelre. De leden stemden op 18 november 2019 al in met de naamswijziging, die per 1 juli 2020 in zou gaan. Door corona liep het proces een jaar vertraging op. Zo moesten de leden nog akkoord gaan met een statutenwijziging om de aangepaste clubnaam in te kunnen voeren. Die goedkeuring is deze week verkregen tijdens een digitale algemene ledenvergadering.