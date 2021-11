Roadshow om bijstandgerechtigden aan werk te helpen: ‘Niet opjagen maar enthousiast maken’

,,Want we doen wel degelijk veel om mensen aan werk te helpen”, zo reageerde wethouder Yasin Torunoglu deze week wat geïrriteerd op kritiek uit de raad dat de gemeente te weinig deed om mensen uit de bijstand te krijgen. Hij wees op het ‘Huis naar werk’ dat eerder dit jaar werd opgestart. Een digitaal platform en loket aan het Stadhuisplein waar werknemers, werkzoekenden en werkgevers terecht kunnen met al hun vragen over werk.

Al 466 mensen uit de bijstand

,,Met succes, want we hebben dit jaar tot september al 466 mensen uit de bijstand aan werk geholpen”, aldus de wethouder. ,,Het ziet ernaar uit dat we de doelstelling van 548 gaan halen.” Tegelijkertijd ziet Torunoglu een groep die lastiger naar werk is te begeleiden. ,,Een bijstandsuitkering geven ze niet zomaar op voor bijvoorbeeld de onzekerheid van een nulurencontract. En als ze iets te veel verdienen, raken ze hun huursubsidie weer kwijt. Dan krijg je een situatie waarin werken juist geld kost.”

Quote Ook gaan we werk maken van een pilot waarbij we mensen met psychische problemen aan het werk helpen Yasin Torunoglu, Wethouder in Eindhoven

De wethouder wil daarom aan de slag met onconventionele oplossingen. ,,We willen de wijken in waar veel mensen wonen met een bijstandsuitkering. Met een soort roadshow om ze enthousiast voor werk te maken en te horen wat ze nodig hebben om de stap te maken. Ook gaan we werk maken van een pilot waarbij we mensen met psychische problemen aan het werk helpen.”

Meer dan minimumloon

Op vragen over de enorme personeelstekorten waar sectoren zoals de zorg en horeca momenteel kampen, stelde Torunoglu dat het ook aan de bedrijven zelf is om met goede arbeidsvoorwaarden te komen. ,,Als er vacatures zijn waar mensen echt significant meer kunnen verdienen dan het minimumloon, kunnen wij die ook meenemen als we de wijken in gaan.” Het idee om werk te maken van nieuwe om- en bijscholingsprogramma's voor werkzoekenden, vindt Torunoglu iets voor het volgende college.

Vanuit de raad kwamen er ook vragen over het Tilburgse initiatief om mensen in de bijstand die samenwonen niet te korten op hun uitkering. Torunoglu wil hier vooralsnog niet op meeliften. ,,Maar ik ben wel blij dat Tilburg dit doet en ook benieuwd naar de maas in de wet die ze blijkbaar gevonden hebben. Als het een succes is, zullen we zeker kijken naar de mogelijkheden in Eindhoven. Voor nu gaan we hier aan de slag met de pilot rond de kostendelersnorm. Met compensatie voor gezinnen in de bijstand die gekort worden als kinderen de leeftijd van 21 jaar bereiken en zelf een inkomen verdienen of ontvangen.”