Rob Scheepers is definitief volwassen geworden als cabaretier

Eerherstel voor oud-boeg­beeld Club Sam: hij werd te hard aangepakt bij vermoedens van misbruik

NUENEN - De oud-coördinator (36) van gehandicaptenvereniging Club Sam in Nuenen is te hard aangepakt door koepelorganisatie KansPlus, toen er klachten waren over vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat oordeelt de rechtbank in Den Bosch.

15:43