Robert de Wit voorwaardelijk geschorst

Voormalig tienkamper Robert de Wit (56) heeft een voorwaardelijke schorsing gekregen na een tuchtprocedure bij het Instituut Sportrechtspraak. De gewezen Olympiër ging vorig jaar na een dispuut weg als trainer bij Eindhoven Atletiek. De Wit had volgens het bestuur van de club grensoverschrijdend gedrag getoond bij zijn trainingen. Het bestuur ontving klachten dat hij verbaal over de schreef zou zijn gegaan. Er zou sprake zijn geweest van een seksueel getinte vraag aan een atlete en er zouden ongewenste aanrakingen zijn geweest. Ook een andere atlete beklaagde zich over hem. De Wit hield het erop dat het in het eerste geval niet meer dan een ‘onfatsoenlijke vraag’ was geweest en ontkende dat er aanrakingen geweest die als intiem kunnen worden ervaren.