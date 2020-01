Robot Hub voor kinderen nieuwe ‘hangplek’ voor jonge techneuten

Jongste loot aan de stam van Tech Playgrounds, dat inmiddels dertien techwerkplaatsen in Eindhoven en regio telt, is de Robot Hub. Een thuisbasis waar alle jeugd en jongeren uit robotteams in de regio kennis kunnen uitwisselen en gebruik kunnen maken van de werkplaats met lasersnijder, 3D-printers en andere apparatuur. Volgens bedenker en aanjager van de Tech Playgrounds Fleur Besters is er behoefte aan zo'n honk. Daartoe huurt de organisatie, dankzij een startsubsidie van de gemeente, een ruimte in het bestaande pand erbij. Besters: ,,Jongeren die niet via school kunnen deelnemen aan een robotteam, kunnen zich aansluiten bij een van onze teams die vanuit de Tech Playgrounds meedoen in de landelijke competitie. Zo kan iedereen meedoen en is het niet alleen voor de 'happy few’weggelegd. Je hoeft echt niet van alles al te kunnen, als je maar enthousiast bent, plezier hebt in techniek, maken en wilt leren. Zo kan de jeugd van elkaar leren en elkaar helpen, want ook daarvoor krijgen ze punten toegekend in de wedstrijden.” Het eerste doel is tenminste eenmaal per week een vaste ontmoetingsavond te hebben aan de Lindenlaan.